"Укрпочта" изменила логотип за почти 640 тысяч несмотря на убытки: компанию раскритиковали (фото)

Укрпочта
"Укрпочта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки. | Фото: 24 Канал

"Укрпочта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки в сотни миллионов. Обнаруженные расходы на обновление фирменного стиля вызвали волну возмущения среди общественности, поскольку в работе компании существует немало других важных проблем.

Как говорится в материале издания "Информатор", смену айдентики компания "Укрпочта" приурочила к собственному 32-му дню рождения, которое празднуют 2 февраля.

В пресс-коммуникациях "Укрпочта" объяснила, что новый дизайн стал ответом на изменения во внутренней работе и сервисах. В компании отмечают, что речь идет не о резком ребрендинге, а о постепенности процесса и отсутствии демонстративных расходов. По замыслу авторов концепции, новый логотип должен усилить украинскую идентичность, а шрифт — продолжить традиции почтовой графики в современном виде.

Фото: Скриншот из видео
Фото: Скриншот из видео
Фото: Скриншот из видео
Фото: Скриншот из видео
Фото: Скриншот из видео
Несмотря на такие объяснения, расходы на брендбук вызвали волну критики. Как обнаружили журналисты издания "Информатор", закупку "Укрпочта" объявила еще в прошлом году, 16 июня, через систему ProZorro. Сначала госкомпания была готова заплатить за подготовку к ребрендингу более 1,24 млн грн. Позже "Укрпочта" подписала окончательный договор с киевским дизайнером Анастасией Жеребецкой, стоимость работ которой составили 639 тыс. 717 грн.

В тендере также участвовала киевская рекламная компания ООО "Табаско Ворлдвайд". Она предложила выполнить те же работы дешевле — за 599,5 тыс. грн, однако эту заявку отклонили.

Известно, что дизайнер Анастасия Жеребецкая ранее работала с Малой академией наук и Украинским институтом. Также она предоставила рекомендации от Megogo, "Интертопа" и "Планеты кино".

Скриншот тендера на сайте ProZorro
Скриншот тендера на сайте ProZorro
Фото: Скриншот

Как пишет автор материала, расходы компании на ребрендинг выглядят особенно контрастно с учетом финансовых показателей "Укрпочты". По итогам 2024 года предприятие зафиксировало чистый убыток в 413,2 млн грн. Именно поэтому многие критики поставили под сомнение целесообразность расходов на обновление дизайна в условиях войны.

На эту проблему также обратил внимание бывший директор по маркетингу "Укрпочты" Макс Колесников. После этого тема активно обсуждалась в соцсетях, и многие пользователи в комментариях сравнивали расходы на айдентику с реальными потребностями компании. Один из комментаторов даже привел пример вакансии почтальона в селе с зарплатой около 9 тысяч гривен. По его подсчетам, сумма, потраченная на брендбук, равна месячной оплате труда 71 работника.

Однако, это не единственные проблемы "Укрпочты" на которых отметили люди, также они напомнили о сокращенном графике работы отделений в селах, их закрытие, очереди за международными посылками и общее падение качества сервиса. В конце концов, на фоне имеющихся и весомых проблем большинство украинцев считает расходы на изменение фирменного стиля второстепенными.

Стоит отметить, что предыдущий логотип "Укрпочты" в виде значка геолокации появился в 2017 году, и над его разработкой работало киевское агентство Saatchi & Saatchi. Составленный ими логотив компания использует дочери, поэтому необходимость ребрендинга именно в 2026 году для многих остается непонятной.

Отдельно в материале отмечается, что 639 тысяч гривен — это лишь часть расходов, поскольку в будущем "Укрпочта" планирует обновление оформления автомобилей, почтовых отделений и спецодежды для работников.

Стоит заметить, что "Укрпочта" на момент публикации этой новости не комментировала мариал издания "Информатор" и не реагировала на обвинения в комментариях.

Напомним, что в начале декабря 2025 года "Укрпочта" устроила большую распродажу своего автопарка. Всего на торги выставили 716 транспортных средств, а их средний пробег составляет 470 тыс. км.

Также в сентябре 2025 года Фокус писал, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский спортавал информацию СМИ о дефолте компании и добавил, что информация о возможных финансовых рисках является надуманной.