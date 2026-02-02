"Укрпошта" змінила логотип за майже 640 тисяч попри збитки: компанію розкритикували (фото)

"Укрпошта" під час війни замовила новий брендбук і айдентику за понад 639 тисяч гривень, попри, ймовірні, збитки у сотні мільйонів. Виявлені витрати на оновлення фірмового стилю викликали хвилю обурення серед громадськості, оскільки у роботі компанії існує чимало інших важливих проблем.

Як йдеться у матеріалі видання "Інформатор", зміну айдентики компанія "Укрпошта" приурочила до власного 32-го дня народження, яке святкують 2 лютого.

У прескомунікаціях "Укрпошта" пояснила, що новий дизайн став відповіддю на зміни у внутрішній роботі та сервісах. У компанії наголошують, що мова йде не про різкий ребрендинг, а про поступовість процесу та відсутність демонстративних витрат. За задумом авторів концепції, новий логотип має підсилити українську ідентичність, а шрифт — продовжити традиції поштової графіки у сучасному вигляді.

Ребрендинг "Укрпошти" Фото: Скриншот з відео

Попри такі пояснення, витрати на брендбук викликали хвилю критики. Як виявили журналісти видання "Інформатор", закупівлю "Укрпошта" оголосила ще торік ,16 червня, через систему ProZorro. Спочатку держкомпанія була готова заплатити за підготовку до ребрендингу понад 1,24 млн грн. Пізніше "Укрпошта" підписала остаточний договір з київською дизайнеркою Анастасією Жеребецькою, вартість робіт якої склали 639 тис. 717 грн.

У тендері також брала участь київська рекламна компанія ТОВ "Табаско Ворлдвайд". Вона запропонувала виконати ті самі роботи дешевше — за 599,5 тис. грн, однак цю заявку відхилили.

Відомо, що дизайнерка Анастасія Жеребецька раніше працювала з Малою академією наук та Українським інститутом. Також вона надала рекомендації від Megogo, "Інтертопу" та "Планети кіно".

Скриншот тендеру на сайті ProZorro Фото: Скриншот

Як пише автор матеріалу, витрати компанії на ребрендинг виглядають особливо контрастно з урахуванням фінансових показників "Укрпошти". За підсумками 2024 року підприємство зафіксувало чистий збиток у 413,2 млн грн. Саме тому багато критиків поставили під сумнів доцільність витрат на оновлення дизайну в умовах війни.

На цю проблему також звернув увагу колишній директор з маркетингу "Укрпошти" Макс Колесніков. Після цього тема активно обговорювалася в соцмережах, і багато користувачів у коментарях порівнювали витрати на айдентику з реальними потребами компанії. Один з коментаторів нвіть навів приклад вакансії листоноші в селі із зарплатою близько 9 тисяч гривень. За його підрахунками, сума, витрачена на брендбук, дорівнює місячній оплаті праці 71 працівника.

Однак, це не єдині проблеми "Укрпошти" на яких наголосили люди, також вони нагадали про скорочений графік роботи відділень у селах, їх закриття, черги за міжнародними посилками та загальне падіння якості сервісу. Зрештою, на тлі наявних та вагомих проблем більшість українців вважає витрати на зміну фірмового стилю другорядними.

Варто зазначити, що попередній логотип "Укрпошти" у вигляді значка геолокації з’явився у 2017 році, і над його розробкою працювала київська агенція Saatchi & Saatchi. Стоврений ними логотив компанія використовує дочі, тому необхідність ребрендингу саме у 2026 році для багатьох залишається незрозумілою.

Окремо у матеріалі наголошується, що 639 тисяч гривень — це лише частина витрат, оскільки у майбутньому "Укрпошта" планує оновлення оформлення автівок, поштових відділень та спецодягу для працівників.

Варто зауважити, що "Укрпошта" на момент публікації цієї новини не коментувала маріал видання "Інформатор" та не реагувала на звинувачення у коментарях.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025 року "Укрпошта" влаштувала великий розпродаж свого автопарку. Усього на торги виставили 716 транспортних засобів, а їх середній пробіг становить 470 тис. км.

Також у вересні 2025 року Фокус писав, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський спортував інформацію ЗМІ про дефолт компанії та додав, що інформація про можливі фінансові ризики є надуманою.