"Укрпошта" потрапила в новий скандал через школярку в рекламі: що обурило українців

Українці в мережі звинуватили "Укрпошту" в об'єктивації підлітків через фото школярки в рекламі колаборації з відомим українським брендом. Користувачів соцмереж обурило позування та одяг моделі.

Акціонерне товариство "Укрпошта" спільно з брендом одягу та білизни Rikky Hype оголосили в соцмережах про запуск колаборації "Пошта кохання" до Дня святого Валентина. Її автори згадали про шкільну традицію дарування валентинок і повідомили, що в магазинах бренду встановлять поштові скриньки, звідки можна буде відправити листівки коханим.

На рекламних фото зображено підлітків у кабінетах школи.

Бренд Rikky Hype запустив колаборацію з "Укрпоштою" Фото: скриншот

Українців обурила світлина зі школяркою, що стояла біля дошки в короткій спідниці. В Threads звинуватили компанію в об'єктивації підлітків.

"Найгидкіша реклама, яку я бачила за останній час. Щиро сподіваюсь, що "Укрпошта" усвідомить, вибачиться і видалить", — написала користувачка з ніком for_tutors.

Відео дня

Фото підлітки в рекламі колаборації "Укрпошти" обурило українців Фото: скриншот

Також фото розкритикувала користувачка з ніком omoinoumi.

"Особливо зараз, коли світ сотрясає жахливий скандал з файлами Епштейна, "Укрпошта" застосовує об'єктивацію школярки — неповнолітньої — з підкресленням лінії кохання", — написала вона.

Українці звинуватили "Укрпошту" в об'єктивації неповнолітньої школярки Фото: скриншот

Осуд українців також був спрямований і на бренд одягу, а одна з коментаторок в Instagram звернула увагу, що хлопець на одному з фото тримає в роті щось схоже на цигарку.

Українці також побачили на рекламних фото колаборації школяра з цигаркою Фото: скриншот

На момент публікації новини фотографій, які викликали хвилю критики в мережі, в дописі про колаборацію вже не було — ймовірно, їх видалили. Також допису наразі немає на сторінці "Укрпошти", хоча він лишився в акаунті бренду Rikky Hype.

При цьому "Укрпошта" та Rikky Hype на момент публікації матеріалу офіційно не коментували ситуацію.

Попередній скандал з "Укрпоштою"

До 32-го дня народження 2 лютого "Укрпошта" змінила логотип за майже 640 тисяч грн. Українців у соцмережах обурила витрачена сума: компанії нагадали про мільйонні збитки та назвали витрати на зміну фірмового стилю другорядними.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський різко відповів на критику рішення про зміну логотипу. Він назвав "потворою" користувачку Threads, яка зауважила, що за витрачені кошти краще було б відремонтувати відділення.

На ідею підняти зарплату замість ребрендингу "Укрпошти" Смілянський відповів, що листоноші отримують премії за кожну надану послугу.