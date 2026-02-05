Смілянський відповів на ідею підняти зарплату замість ребрендингу: маємо премії за послуги

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на хвилю критики, яка полилась на компанію після ребрендингу логотипа, який обійшовся у понад 600 тисяч гривень. Зокрема, він відповів на ідею витратити ці гроші на підвищення зарплат.

При цьому він наголосив, що "Укрпошта" нічого не отримує з держбюджету, а натомість сплатила 3 мільярди гривень у нього. Про це Смілянський написав у своєму Telegram.

Гендиректор компанії вирішив відповісти на пропозицію щодо підвищення зарплат чи найму нових співробітників замість ребрендингу.

В "Укрпошті" діє система премій

Ігор Смілянський пояснив, що попри те, що в компанії дійсно є проблеми з укомплектуванням кадрами, а також деякі люди отримують мінімальну заробітну плату, ситуація не настільки погана.

За його словами, зазвичай "мінімалку" мають листоноші в селах.

"Але ця зарплата — лише за сам факт приходу на роботу. За виконання роботи ми платимо премію за кожну послугу. Наприклад: 3 гривні за кожну доставлену пенсію, 5 гривень за кожне оформлення передплати газет і 50 копійок за кожну доставлену газету, 25 копійок за кожен лист чи рахунок на сплату комунальних платежів. І, звісно, 5 % від суми продажів. Тобто хто має обсяги, той має гарну премію", — наголосив він.

Водночас Смілянський пояснює, що збільшити заробітну плату можна "лише в голові у популістів". Адже, за його словами, сегмент посилок не зростає, а усі послуги, які надають листоноші, падають щороку в обсягах на 10-15 %. Ідеться про листи, газети, пенсії.

Смілянський заявляє про світовий тренд

За його словами, послуги листонош падають в обсязі в усіх країнах. Тож усюди, крім Німеччини, поштові оператори отримують субсидії для фінансування своєї діяльності.

Зокрема, він навів декілька прикладів:

Польща — 170 мільйонів євро на рік;

Бельгія — 120 мільйонів євро на рік;

Франція — 500+ мільйонів євро на рік.

Натомість "Укрпошта" не отримує з бюджету нічого, наголошує Смілянський. Він додав, що компанія також сплатила до держбюджету понад 3 мільярди гривень.

"Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", — каже гендиректор компанії.

Зарплати в містах

Смілянський також наголосив, що в містах начальники та оператори відділень отримують куди більшу зарплату, ніж мінімальна, а в січні заробітна плата має бути ще більшою.

"Ми також тут платимо премії за кожну прийняту та видану посилку чи лист (від 1 до 20 гривень), за кожен платіж (1 гривня) тощо. Окремо є премія за якість обслуговування. Тож чим краще оператор вас обслуговує (це вимірюється опитуванням клієнтів, а скоро буде й у застосунку), тим більшою є його чи її зарплата (+10 % до премії)", — пояснив гендиректор "Укрпошти".

Зарплати у відділенняx "Укрпошти" Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Він анонсував, що в першому кварталі 2026 року буде виплачуватися підписний бонус при прийнятті на роботу для нових начальників та операторів відділень — 5 тисяч гривень.

За словами Смілянського, компанія оплачує літній відпочинок дітей працівників. Зокрема, минулого року на це було виділено понад 18 мільйонів гривень.

"Наведені цифри по зарплатах — це біла офіційна зарплата за 40 робочих годин на тиждень. При цьому в нас є адаптивні графіки. Тому, коли порівнюєте з приватними 12-14 годинами на день, майте це на увазі. Звісно, всі працівники мають оплачувані відпустки тощо", — зазначив він.

При цьому Смілянський заявив, що якщо послугами компанії користуватимуться більше, це дозволить збільшити зарплату.

"За грудень працівники мережі (начальники, листоноші, оператори) отримали рекордну премію в 50 мільйонів гривень. І якщо ви будете частіше користуватися нашими послугами, ця сума стане більшою", — зазначив він.

Смілянський нагадав, що "Укрпошта" доставляє посилки на наступний день по Україні, а також у 690 тисяч відділень по всьому світу. Крім того, він анонсував другу частину своєї відповіді, де має розповісти детально про ребрендинг.

Скандал з ребрендингом "Укрпошти" — що відомо

2 лютого стало відомо, що "Укрпошта" під час війни замовила новий брендбук і айдентику за понад 639 тисяч гривень, попри, ймовірні, збитки у сотні мільйонів. Це викликало обурення в мережі, адже у роботі компанії існує чимало інших важливих проблем.

Згодом Смілянський потрапив у скандал після того, як дозволив собі різкі коментарі у відповідь на критику під публікацією про зміну логотипа поштового оператора. Зокрема він назвав одну з користувачок "повією", зазначивши, що має стільки ж доказів, скільки й вона.