Смелянский ответил на идею поднять зарплату вместо ребрендинга: имеем премии за услуги

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отреагировал на волну критики, которая полилась на компанию после ребрендинга логотипа, который обошелся в более 600 тысяч гривен. В частности, он ответил на идею потратить эти деньги на повышение зарплат.

При этом он отметил, что "Укрпочта" ничего не получает из госбюджета, а взамен оплатила 3 миллиарда гривен в него. Об этом Смелянский написал в своем Telegram.

Гендиректор компании решил ответить на предложение о повышении зарплат или найма новых сотрудников вместо ребрендинга.

В "Укрпочте" действует система премий

Игорь Смелянский пояснил, что несмотря на то, что в компании действительно есть проблемы с укомплектованием кадрами, а также некоторые люди получают минимальную заработную плату, ситуация не настолько плохая.

По его словам, обычно "минималку" имеют почтальоны в селах.

"Но эта зарплата — только за сам факт прихода на работу. За выполнение работы мы платим премию за каждую услугу. Например: 3 гривны за каждую доставленную пенсию, 5 гривен за каждое оформление подписки газет и 50 копеек за каждую доставленную газету, 25 копеек за каждое письмо или счет на оплату коммунальных платежей. И, конечно, 5 % от суммы продаж. То есть кто имеет объемы, тот имеет хорошую премию", — подчеркнул он.

В то же время Смелянский объясняет, что увеличить заработную плату можно "только в голове у популистов". Ведь, по его словам, сегмент посылок не растет, а все услуги, которые предоставляют почтальоны, падают ежегодно в объемах на 10-15 %. Речь идет о письмах, газетах, пенсиях.

Смелянский заявляет о мировом тренде

По его словам, услуги почтальонов падают в объеме во всех странах. Поэтому всюду, кроме Германии, почтовые операторы получают субсидии для финансирования своей деятельности.

В частности, он привел несколько примеров:

Польша — 170 миллионов евро в год;

Бельгия — 120 миллионов евро в год;

Франция — 500+ миллионов евро в год.

Зато "Укрпочта" не получает из бюджета ничего, отмечает Смелянский. Он добавил, что компания также уплатила в госбюджет более 3 миллиардов гривен.

"Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", — говорит гендиректор компании.

Зарплаты в городах

Смелянский также отметил, что в городах начальники и операторы отделений получают куда большую зарплату, чем минимальная, а в январе заработная плата должна быть еще больше.

"Мы также здесь платим премии за каждую принятую и выданную посылку или письмо (от 1 до 20 гривен), за каждый платеж (1 гривна) и тому подобное. Отдельно есть премия за качество обслуживания. Поэтому чем лучше оператор вас обслуживает (это измеряется опросом клиентов, а скоро будет и в приложении), тем больше его или ее зарплата (+10% к премии)", — пояснил гендиректор "Укрпочты".

Зарплаты в отделениях "Укрпочты"

Он анонсировал, что в первом квартале 2026 года будет выплачиваться подписной бонус при принятии на работу для новых начальников и операторов отделений — 5 тысяч гривен.

По словам Смелянского, компания оплачивает летний отдых детей работников. В частности, в прошлом году на это было выделено более 18 миллионов гривен.

"Приведенные цифры по зарплатам — это белая официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю. При этом у нас есть адаптивные графики. Поэтому, когда сравниваете с частными 12-14 часами в день, имейте это в виду. Конечно, все работники имеют оплачиваемые отпуска и т.д.", — отметил он.

При этом Смелянский заявил, что если услугами компании будут пользоваться больше, это позволит увеличить зарплату.

"За декабрь работники сети (начальники, почтальоны, операторы) получили рекордную премию в 50 миллионов гривен. И если вы будете чаще пользоваться нашими услугами, эта сумма станет больше", — отметил он.

Смелянский напомнил, что "Укрпочта" доставляет посылки на следующий день по Украине, а также в 690 тысяч отделений по всему миру. Кроме того, он анонсировал вторую часть своего ответа, где должен рассказать подробно о ребрендинге.

Скандал с ребрендингом "Укрпочты" — что известно

2 февраля стало известно, что "Укрпочта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки в сотни миллионов. Это вызвало возмущение в сети, ведь в работе компании существует немало других важных проблем.

Впоследствии Смелянский попал в скандал после того, как позволил себе резкие комментарии в ответ на критику под публикацией об изменении логотипа почтового оператора. В частности он назвал одну из пользовательниц "проституткой", отметив, что имеет столько же доказательств, сколько и она.