Україна втрачає понад мільйон людей щороку: демограф назвав причини

Демографічна ситуація в Україні залишається вкрай складною, а війна з Росією посилила негативні тенденції попередніх десятиліть. Поєднання високої смертності, низької народжуваності та масштабної міграції призводить до щорічного скорочення населення більш ніж на мільйон осіб.

В коментарі ТСН.ua заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун зазначив, що оцінка демографічної ситуації залежить від території, де ведеться облік, адже Мінюст реєструє народження і смерті лише на підконтрольних Україні територіях.

"Якщо взяти в середньому за чотири роки війни, то щороку в Україні народжувалося приблизно 185 тисяч немовлят, а помирало 505 тисяч людей. Тобто природне скорочення в середньорічному вимірі було 320 тисяч на рік", – звернув увагу фахівець.

Експерт зазначив, що якщо усереднити дані по міграції через західний кордон України, то щорічне скорочення – це 830 тисяч людей. Таким чином, за рахунок співвідношення смертей та народження, а також за рахунок міграції в Україні щорічно скорочується населення приблизно на 1 мільйон 150 тисяч.

"Крім того, ми не знаємо, чи був повним облік тих, хто виїхав навіть через західний кордон, пам’ятаючи, які проблеми там були з перетином у 2022 році, адже деякі громадяни не мали паспортів. Невідомо скільки людей виїхало нелегально", – додав Гладун.

Також втрата населення, яку зараз не можна точно оцінити, йде також за рахунок окупації територій. Отже, на скорочення чисельності населення в Україні, яке триває з 1993 року, суттєво вплинула війна.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні смертність суттєво перевищила народжуваність. На одного новонародженого припадало троє померлих. За даними Міністерства юстиції, протягом року народжуваність скоротилася на 4,5%.

Раніше ми також інформували, що Україна стрімко наближається до демографічної кризи через війну, масову міграцію та зниження народжуваності. До 2,7 мільйона українців можуть не повернутися з-за кордону, а після завершення війни до них можуть приєднатися сотні тисяч чоловіків, які нині не мають права виїзду.