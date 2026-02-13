Украина теряет более миллиона человек ежегодно: демограф назвал причины

Демографическая ситуация в Украине остается крайне сложной, а война с Россией усилила негативные тенденции предыдущих десятилетий. Сочетание высокой смертности, низкой рождаемости и масштабной миграции приводит к ежегодному сокращению населения более чем на миллион человек.

В комментарии ТСН.ua заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун отметил, что оценка демографической ситуации зависит от территории, где ведется учет, ведь Минюст регистрирует рождения и смерти только на подконтрольных Украине территориях.

"Если взять в среднем за четыре года войны, то каждый год в Украине рождалось примерно 185 тысяч младенцев, а умирало 505 тысяч человек. То есть естественное сокращение в среднегодовом измерении было 320 тысяч в год", — обратил внимание специалист.

Эксперт отметил, что если усреднить данные по миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение — это 830 тысяч человек. Таким образом, за счет соотношения смертей и рождения, а также за счет миграции в Украине ежегодно сокращается население примерно на 1 миллион 150 тысяч.

"Кроме того, мы не знаем, был ли полным учет тех, кто выехал даже через западную границу, помня, какие проблемы там были с пересечением в 2022 году, ведь некоторые граждане не имели паспортов. Неизвестно сколько людей выехало нелегально", — добавил Гладун.

Также потеря населения, которую сейчас нельзя точно оценить, идет также за счет оккупации территорий. Итак, на сокращение численности населения в Украине, которое продолжается с 1993 года, существенно повлияла война.

Напомним, что в 2025 году в Украине смертность существенно превысила рождаемость. На одного новорожденного приходилось трое умерших. По данным Министерства юстиции, в течение года рождаемость сократилась на 4,5%.

Ранее мы также информировали, что Украина стремительно приближается к демографическому кризису из-за войны, массовой миграции и снижения рождаемости. До 2,7 миллиона украинцев могут не вернуться из-за границы, а после завершения войны к ним могут присоединиться сотни тысяч мужчин, которые сейчас не имеют права выезда.