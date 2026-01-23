Демографическая трагедия: в Украине на 1 новорожденного приходится 3 умерших
В 2025 году смертность в Украине существенно превысила рождаемость: на одного новорожденного приходилось трое умерших.
За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость – на 4,5%, сообщает Opendatabot со ссылкой на данные Минюста.
Рождаемость в Украине: что говорит статистика
В 2025 году в Украине родились 168 778 детей. Если после 2022 года рождаемость сократилась на 25%, то сейчас аналитики констатируют замедление этого явления. В 2024 году оно составляло 6%, в 2025-м — 4,5%. При этом к началу полномасштабного вторжения от года к году рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%.
Тем не менее, разница ощутима: по сравнению с 2021 годом сейчас детей рождается в 1,6 раза меньше.
Регионы, где рождаемость ушла в минус:
- Херсонская область – падение на 16%%
- Запорожская область – на 11%;
- Днепропетровская, Сумская, Черниговская, Харьковская – на 9%. Такая же цифра – в удаленной от фронта Черновицкой области.
Где фиксируется рост рождаемости
- Киев – 19 410 новорожденных, или 11,5%. Это всего на 1,5% меньше, чем в прошлом году;
- Львовская область – 15 872 ребенка;
- Днепропетрвоская область – 12 754 ребенка.
Смертность в Украине в 2025 году
За 2025 год в Украине умерли 485 296 человека, что в целом ниже на 2%. На одного новорожденного приходится трое умерших.
Где зафиксировано больше всего смертей
- Днепропетровская область – 52 559;
- Киев – 36 296;
- Харьковская область – 34 670.
Смертность выросла в Киеве (на 2%), Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях. Количество умерших уменьшилось в Полтавской и Ровенской областях на 4%.
Напомним, почему в Украине не рожают, и при чем здесь уважение к женщине.
Также сообщалось, что в Европе прогнозируют сокращение населения. Украинцев станет меньше на 61%.