Демографическая трагедия: в Украине на 1 новорожденного приходится 3 умерших

В 2025 году смертность в Украине существенно превысила рождаемость: на одного новорожденного приходилось трое умерших.

За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость – на 4,5%, сообщает Opendatabot со ссылкой на данные Минюста.

Рождаемость в Украине: что говорит статистика

В 2025 году в Украине родились 168 778 детей. Если после 2022 года рождаемость сократилась на 25%, то сейчас аналитики констатируют замедление этого явления. В 2024 году оно составляло 6%, в 2025-м — 4,5%. При этом к началу полномасштабного вторжения от года к году рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%.

Тем не менее, разница ощутима: по сравнению с 2021 годом сейчас детей рождается в 1,6 раза меньше.

Регионы, где рождаемость ушла в минус:

Херсонская область – падение на 16%%

Запорожская область – на 11%;

Днепропетровская, Сумская, Черниговская, Харьковская – на 9%. Такая же цифра – в удаленной от фронта Черновицкой области.

Где фиксируется рост рождаемости

Киев – 19 410 новорожденных, или 11,5%. Это всего на 1,5% меньше, чем в прошлом году;

Львовская область – 15 872 ребенка;

Днепропетрвоская область – 12 754 ребенка.

Смертность в Украине в 2025 году

За 2025 год в Украине умерли 485 296 человека, что в целом ниже на 2%. На одного новорожденного приходится трое умерших.

Где зафиксировано больше всего смертей

Днепропетровская область – 52 559;

Киев – 36 296;

Харьковская область – 34 670.

Смертность выросла в Киеве (на 2%), Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях. Количество умерших уменьшилось в Полтавской и Ровенской областях на 4%.

Напомним, почему в Украине не рожают, и при чем здесь уважение к женщине.

