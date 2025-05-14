Смертность в 3 раза выше, чем рождаемость. Почему Украина не рожает и при чем здесь уважение к женщине

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Очередная сенсация, которая даже не новость.

По итогам 2024-го в Украине смертей почти втрое больше, чем рождений. Год был еще хуже 2023-го.

Все списывают на войну, но тенденция давняя. И с чего бы ей быть другой?

Вывезла детей — плохая мать, не вывезла — еще хуже.

Война и финансовое положение — очевидные причины. Но общественное давление, которое переживает сейчас украинская женщина — за пределами возможного.

Она обязана быть вечно молодой, ухоженной и красивой. Должна состояться как личность и как специалист (а быть мамой в нашем обществе равно быть никем, даже если речь о многодетных).

Украинская женщина должна готовить как шеф-повар ресторана и держать инстаграм-порядок дома.

Должна быть финансово самодостаточной.

Должна доказать, что она не "дочь X", не "жена Y" и не "любовница Z", и ее успехи — ее собственная заслуга, а не отца, мужа, бойфренда, любовника.

После рождения ребенка женщина ежедневно должна демонстрировать, что она — не испорченный товар, а по-прежнему худая, молодая, красивая, успешная, карьерно мотивированная.

И, повторюсь, к работе матери (а это длительное время работа) — ноль общественного уважения.

Токсичные штампы и стереотипы в отношении матерей сочатся ядом из каждой соцсети. Мы в этом контексте мало в чем оторвались от остального дикарского концлагеря "СНГ".

Добавьте сюда ужасную нехватку детской инфраструктуры — от площадок до детсадов.

В обществах, где мать — это второй сорт женщины, одинокая мать — "разведенка с прицепом", а дети — фактор раздражения в общественных местах, не может быть хорошей демографии.

Если мы хотим выжить как нация, нужно становиться европейским Израилем не только в сфере нацбезопасности и обороны. Строить армию как в Израиле — и оставаться Россией в отношении к материнству и детству никакого смысла нет.

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