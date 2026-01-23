Демографічна трагедія: в Україні на 1 новонародженого припадає 3 померлих

У 2025 році смертність в Україні істотно перевищила народжуваність: на одного новонародженого припадало троє померлих.

За рік смертність в Україні скоротилася на 2%, а народжуваність — на 4,5%, повідомляє Opendatabot із посиланням на дані Мін'юсту.

Народжуваність в Україні: що говорить статистика

У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей. Якщо після 2022 року народжуваність скоротилася на 25%, то зараз аналітики констатують уповільнення цього явища. У 2024 році воно становило 6%, у 2025-му — 4,5%. Водночас до початку повномасштабного вторгнення народжуваність з року в рік скорочувалася, в середньому, на 8%.

Проте різниця відчутна: порівняно з 2021 роком зараз дітей народжується в 1,6 раза менше.

Регіони, де народжуваність пішла в мінус:

Херсонська область — падіння на 16%%.

Запорізька область — на 11%;

Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Харківська — на 9%. Така ж цифра — у віддаленій від фронту Чернівецькій області.

Де фіксується зростання народжуваності

Київ — 19 410 новонароджених, або 11,5%. Це всього на 1,5% менше, ніж торік;

Львівська область — 15 872 дитини;

Дніпропетровська область — 12 754 дитини.

Смертність в Україні у 2025 році

За 2025 рік в Україні померли 485 296 осіб, що загалом нижче на 2%. На одного новонародженого припадає троє померлих.

Де зафіксовано найбільше смертей

Дніпропетровська область — 52 559;

Київ — 36 296;

Харківська область — 34 670.

Смертність зросла в Києві (на 2%), Чернівецькій (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%) областях. Кількість померлих зменшилася в Полтавській і Рівненській областях на 4%.

