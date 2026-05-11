22 дитини на 10 жінок: демограф розповів, як зберегти чисельність населення України

Щоб зберегти населення України хоча б на нинішньому рівні, кожна жінка повинна народжувати не менше двох дітей, а краще більше.

Зараз на 10 жінок припадає 6 дітей, а необхідно хоча б 22 дитини. Таку думку в ефірі День.LIVE озвучив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

За його словами, якби жінки народжували хоча б по три дитини, ситуація вже була б іншою, не кажучи вже про народження 5-7 дітей у сім'ї.

Проте Україна — країна, в якій люди більше думають про себе і розуміють, що дитина — це не просто про задоволення, а це проєкт майбутнього, а в майбутнє потрібно вкладатися і часом, і грошима. Ба більше, зараз країна переживає не найкращі часи.

"Давайте говорити відверто, не знаємо завтрашнього дня, от ми всі в Україні не знаємо завтрашнього дня. Черговий обстріл, і невідомо куди прилетить "Шахед" або ракета, і люди просто не хочуть ризикувати своїм життям. Вони не можуть прогнозувати своє майбутнє і зрозуміло, що вони не замислюються про народження. І в умовах війни, на мій погляд, це нормальна ситуація", — констатує експерт.

Водночас він на прикладі Південної Кореї показує, що справа — не тільки у війні.

"Південна Корея. Немає війни, країна, яка є лідером з виробництва автомобілів, електроніки тощо. У них народжуваність така сама, як і в Україні: 7 дітей на 10 жінок", — зазначає Воскобойник.

Минулого місяця він говорив про те, що Україна щороку втрачає близько 300 тисяч осіб через природне скорочення населення, і ця тенденція триває вже понад десятиліття.

Провідний демограф Еліна Лібанова вважає, що демографічна криза в Україні досягла катастрофічного рівня. За її словами, з початку повномасштабної війни країна втратила близько 10 мільйонів людей. У цю кількість враховано тих, хто загинув, виїхав із країни або живе на тих територіях, які окупували росіяни.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розкритикував ідею завезення трудових мігрантів для компенсації втрат населення. Він підкреслив, що пріоритетом має бути повернення українців, а не їхнє заміщення іноземцями.