Навіть повернення 5 млн українців не зупинить депопуляцію: демографиня назвала причини (відео)

Демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися навіть попри можливе повернення частини громадян із-за кордону. Молоді українці мають більше шансів повернутися додому після війни, однак це не зупинить процес депопуляції та старіння населення.

Як розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю "Новини.LIVE", молодші українці мають більше мотивації для повернення в Україну, оскільки ще не втратили амбіцій та прагнення до професійної реалізації. Водночас люди старшого віку, які вже адаптувалися за кордоном та отримують там стабільні соціальні гарантії, значно рідше ухвалюватимуть рішення про повернення.

За словами Лібанової, значна частина молоді, яка виїхала з України після початку повномасштабної війни, вирушала за кордон насамперед для навчання. Багато хто з них вступив до європейських вишів, інтегрувався в іноземне суспільство та, ймовірно, не повернеться назад. Вона пояснила, що після здобуття освіти молоді люди бачать перспективні робочі місця та кращі умови життя за кордоном, що додатково стимулює їх залишатися там.

"Практично всі молоді українці, які виїжджали за кордон, робили це насамперед для навчання, і, швидше за все, багато хто з них уже не повернеться до України. Вони можуть здобути там вищу освіту, побачити привабливі робочі місця та залишитися. Водночас молодь усе ж має більше шансів повернутися, ніж люди старшого віку, які вже адаптувалися до життя за кордоном", — зазначила Елла Лібанова.

При цьому демографиня наголосила, що навіть повернення всіх українських біженців не зможе кардинально змінити ситуацію. За її словами, навіть якщо в Україну повернуться близько 5 мільйонів громадян, а також частина тих, хто виїхав ще до великої війни, депопуляція все одно залишиться неминучою.

"Навіть якщо до України повернуться всі 5 мільйонів громадян, які виїхали після початку війни, а також ще частина людей, які емігрували раніше, депопуляція все одно залишиться неминучою. Україна має дуже старе населення, і ця проблема характерна не лише для нас. Наприклад, без масштабної імміграції населення Німеччини скорочувалося б одними з найшвидших темпів у Європі", — пояснила вона.

Лібанова уточнила, що головною причиною є старіння населення та багаторічне падіння рівня народжуваності. Частка молодих людей поступово скорочується, тоді як кількість громадян старшого віку збільшується. Вона зазначила, що така проблема характерна не лише для України, а й для більшості європейських країн.

Також директорка Інституту демографії та соціальних досліджень прокоментувала питання народжуваності. За її словами, для простого відтворення населення необхідно, щоб на 100 жінок народжувалося приблизно 213–215 дітей. Водночас вона підкреслила, що наразі жодна європейська країна не має таких показників.

"Депопуляція в Україні триватиме. Ми можемо багато зробити для зниження смертності та регулювання міграції — зокрема заохочувати українців залишатися в країні або повертатися після роботи за кордоном. Але суттєво вплинути на рівень народжуваності наразі практично неможливо", — зазначила вона.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповідав, аби зберегти населення України хоча б на нинішньому рівні, кожна жінка повинна народжувати не менше двох дітей, а краще більше. За його словами, зараз на 10 жінок припадає 6 дітей, а необхідно хоча б 22 дитини.

Крім того, він розповідав, що Україна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення, і ця тенденція триває вже понад десятиліття.