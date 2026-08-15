Вісім дітей на кожну жінку: лікар назвав "неможливу" умову відновлення населення України

Доктор медичних наук і директор Київського перинатального центру Дмитро Говсєєв заявив, що наразі Україна відчуває значну демографічну кризу. На його думку, показники до початку вторгнення РФ поки неможливо досягти.

Фахівець говорить, що для відновлення показника приросту населення кожна українка має народити по вісім дітей. Про це він розповів у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"При сьогоднішній кількості населення в Україні, яке тут залишилося, для того, щоб нам відновити принаймні той потенціал, який був до початку повномасштабного наступу, треба, щоб кожна жінка народила по вісім дітей. Я чув такі підрахунки. Але ж це не можливо", — говорить медик.

За його словами, існує інше розв'язання проблеми щодо демографії. Пан Говсєєв вказує, що лише повернення українців з-за кордону після завершення бойових дій, коли "будуть себе відчувати в безпеці".

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"Вони повернуться сюди, і тоді можна розраховувати на покращення ситуації… Я б згадував не 1990-ті роки, а говорив би про 1986 рік. Після Чорнобильської аварії різко почала зменшуватися народжуваність. І відновлюватися демографічна ситуація почала десь ближче до 2000 років. Думаю, тепер буде так само", — зазначає доктор медичних наук.

Він переконаний, що далеко не всі українці повернуться після завершення війни. Саме та частина українців, яка повернеться, може стати "тим самим демографічним поштовхом, хто в подальшому будуть народжувати дітей, коли будуть впевнені, що тут є робота, є безпека", додає директор Київського перинатального центру.

"Тоді ці родини, народжені в них діти будуть відтворювати населення України. І тоді можна буде говорити про якийсь демографічний поштовх", — вказує пан Говсєєв.

Раніше Фокус повідомляв про те, як повернення 5 млн українців не зупинить депопуляцію. Молоді українці мають більше шансів повернутися додому після війни, однак це не зупинить процес депопуляції та старіння населення.

Згодом стало відомо, що низька народжуваність в Україні вплине на виплату пенсій. Водночас це не означає, що виплати припинять — за потреби держава зможе забезпечувати їх безпосередньо з державного бюджету.