Падіння народжень і мобілізація жінок: демограф попередив про нову кризу через війну (відео)

Протягом останніх пів року в Україні народилось на 17% менше дітей, ніж за відповідний період 2025 року, заявив демограф та науковець Дмитро Шушпанов. Разом з тим постійно скорочується кількість підлітків, а жінки виїздять за кордон через низькі зарплати та погрози щодо мобілізації. Які виклики постали перед Україною через демографічну кризу під час війни та яка буде ситуація, якщо війна завершиться?

Коментар Шушпанова щодо демографічної кризи в Україні з'явився увечері 23 жовтня в ефірі телеканалу "Київ 24". Найперше демограф пояснив, що на сьогодні не можна точно сказати, скільки людей залишилось в країні, а скільки виїхало. За одними даними, біженцями стали 9 млн українців, тоді як у Євросоюзі зареєстровано 4,4 млн. Тим часом все менше народжень, все менше дітей, підлітків та молоді, все більше людей старшого віку: і все це на тлі зростання смертності через війну. Коли ж починають говорити про повернення людей з-за кордону після завершення війни, про різні заходи, щоб вони повернулись, то забувають, що населення буде зменшуватись через хвилю виїзду чоловіків, сказав науковець.

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Демографія в Україні — Шушпанов про поточну ситуацію див. з 11:14:12

Ведуча телеканалу, розпитуючи про демографічну кризу, розповіла про знайому лікарку, яка їде з України через низьку зарплату. У відповідь Шушпанов нагадав про публічні заяви щодо мобілізації жінок та сказав, що це не покращує ситуацію.

"Треба робити так, щоби було менше різних таких заяв, які б спонукали людей до думки виїхати. Якщо ми говоримо: "Давайте мобілізовувати жінок", то можливо інша жінка подумає: "Дійсно, мене завтра мобілізують, тому я виїду звідти". Ми маємо утримуватися від таких заяв. Тим більше підґрунтя сьогодні для цього немає для того, щоб так говорити, й для того, щоб покращити настрої населення", — сказав він.

Демограф перелічив низку проблем з населенням в Україні, які виникли через війну, мобілізацію та еміграцію. Зокрема, понад 40% біженців — це жінки 18+ років. При цьому кількість народжень за пів року — 73 тис. дітей.

"Це дуже мало насправді в Україні. І подібні речі, якщо ми говоримо, умовно кажучи, що жінок ще залучати до військової справи, це ще суттєво скоротить наш репродуктивний потенціал. А ми маємо все-таки думати про майбутнє, говорячи з демографічної точки зору", — пояснив експерт.

На питання про те, як стимулювати народжуваність, Шушпанов відповів, що це питання підтримки родин з дітьми та безпекової ситуації. Він визнав, що фінансові стимули поки що не високі, хоч держава і робить певні кроки у цьому напрямку.

"У нас до війни було 1,14, а зараз за нашими оцінками десь 0,8-0,9 дитини на одну жінку. Є можливості запозичення досвіду Європи. Потрібен комплекс заходів: як фінансових, так інфраструктурних та інституційних. Але, звичайно, в першу чергу має закінчитися війна і бути безпека", — підсумував Шушпанов.

Демографія в Україні — що відомо

Зазначимо, у жовтні керівниця Інституту демографії імені Михайла Птухи НАНУ Елла Лібанова заявила, що станом на середину 2026 року в Україні проживає 28,5 млн людей. Зі слів Лібанової, протягом останніх пів року кількість населення зменшилось ще на пів мільйона. Головна причина — масований виїзд українців за кордон.

Нагадуємо, у серпні директор Київського перинатального центру Дмитро Говсєєв розповів, скільки дітей мала б народити жінка фертильного віку, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні.