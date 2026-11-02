40 мужчин в подвале и мешок на голове: что известно о скандале на Петропавловской Борщаговке

В социальных сетях распространяется информация о возможном удержании 40 человек в подвале дома по адресу улица Солнечная, 7. Официального подтверждения этой информации пока нет

Всё началось с трансляций в соцсетях, в которых женщины утверждали, что в подвале частного дома якобы удерживают 40 мужчин, а Нацполиция ничего не предпринимает. На видео также видна врач частной скорой помощи "Медпрестиж", которая даже встала на колени, чтобы ее пустили внутрь. На место происшествия уже прибыли журналисты ТСН и "Новости. Live", которые пытались выяснить, что происходит. Фокус собрал всю известную информацию.

Первоисточник сообщения и его достоверность пока не установлены.

Согласно сообщениям, в подвале одного из зданий в Петропавловской Борщаговке могут находиться около 40 человек. Авторы сообщений утверждают, что доступ к помещению контролируют вооруженные мужчины. По непроверенным данным, медиков не допустили в помещение, где могут находиться четверо человек в критическом состоянии, а один якобы уже даже скончался.

Видео дня

Однако лица, которых в сообщениях называют "владельцами" здания, якобы отказались впустить медицинских работников. При этом непонятно, откуда поступила эта информация и имели ли медики возможность оценить состояние этих лиц.

Впрочем, ТСН уже связались с представителями правоохранительных органов, которые сообщили, что информация о том, что в пригороде Киева якобы удерживаются 40 человек, не соответствует действительности.

"Как сообщили источники ТСН, там находится один человек, по предварительным данным — это мужчина, который, возможно, находится в состоянии шока. В настоящее время информация уточняется", — отметили журналисты.

На данный момент нет подтвержденных сведений о том, что это за здание, сколько людей находится внутри, с чего вообще начался конфликт и кто опубликовал первые видео, которые сейчас распространяются в социальных сетях.

Медик, находящаяся на месте происшествия, утверждает, что в дом привезли "человека с мешком на голове". Откуда у неё эта информация — она не сообщила.

Официальных сообщений от полиции Киевской области, ГСЧС, областной военной администрации или службы экстренной медицинской помощи, подтверждающих приведенные обстоятельства, пока нет.

Однако следует отметить, что информацию о конфликте на улице Солнечной, 7 оперативно опубликовал беглый депутат Артем Дмитрук, который в настоящее время находится в РФ. Он утверждает, что "людей похищают и удерживают, требуя у родственников выкуп".

Заместитель начальника полиции Киевской области с места происшествия сообщил, что туда направляется военное командование.

По данным "Укринформа", погибших и пострадавших нет. В частном доме, по предварительным данным, находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии.

"На месте происшествия возле частного дома, где, по предварительным данным, находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины, работают представители НГУ и Национальной полиции", — говорится в сообщении.

В то же время "Украина Сегодня" вообще утверждает, что "медик скорой помощи" на самом деле не медик, а так называемая "журналистка-расследовательница", выступающая "за мир".

Реакция Национальной полиции на события в Петропавловской Борщаговке

Появилась официальная реакция правоохранительных органов на инцидент в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. В Нацполиции отметили, что в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. На месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Одессы провел в территориальном центре призыва и социальной поддержки почти пять суток, хотя ранее его дважды — в 2020 и 2023 годах — снимали с воинского учёта из-за проблем со зрением.

Также сообщалось, что в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или о призыве женщин. В то же время обсуждаются изменения для мужчин старшей возрастной группы, для которых может быть снижена верхняя граница призыва.