Присвоил печать и приглашение в ПАСЕ: какие обстоятельства побега экс-генпрокурора Кравченко

В Офисе генеральной прокуратуры завершили служебное расследование в отношении бывшего руководителя Руслана Кравченко, сообщил и.о. генпрокурора Антон Ковальский. Кравченко признали виновным в дисциплинарном проступке. В ходе расследования выяснилось, что чиновник оформил выезд за границу, взяв печать без разрешения. Как бывший генпрокурор сумел выехать, фигурируя в расследовании "Карфаген" НАБУ?

Руслан Кравченко нарушил ряд нормативно-правовых актов ОГПУ, но не нанес государству материального ущерба, — приводит слова Ковальского медиа "Суспильне". По итогам служебного расследования его привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили. Что касается уголовной ответственности по делу "Карфаген", то по этому вопросу следует обратиться в НАБУ, уточнил чиновник.

И.о. генпрокурора рассказал ряду украинских СМИ об обстоятельствах выезда Кравченко за границу. На тот момент еще глава ОГПУ воспользовался приглашением на заседание ПАСЕ, которое на днях получила прокуратура. По служебных обязанностях на заседание должен был ехать другой сотрудник — заместитель генпрокурора Виктор Логачев, но он отказался из-за занятости, и об этом международный департамент ОГПУ сообщил в ПАСЕ. Тем временем Кравченко оформил приказ о своей командировке вместо Логачева, поставил гербовую печать и подпись. Медиа "Бабель" добавило, что гербовая печать ОГПУ хранится в Управлении государственной охраны: чиновник взял её во время рабочей недели и должен был вернуть, но не сделал этого, и это ещё одно нарушение.

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"Когда 14 сентября пришли в кабинет Кравченко, то обнаружили там гербовую печать (Офиса генерального прокурора) и конверт. В конверте находился подписанный им приказ о командировке и его копия", — говорится в материале.

Для выезда за границу бывший генеральный прокурор не взял служебный автомобиль, и поэтому не нанес материального ущерба. Вина Кравченко, согласно служебному расследованию, заключается в "использовании служебного положения в личных целях" для выезда за границу.

Антон Ковальский также объяснил, почему Кравченко уволили по собственному заявлению, а не по результатам расследования. Другой способ увольнения — по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии, а это могло бы затянуться на несколько месяцев.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Руслан Кравченко — подробности дела "Карфаген" НАБУ

Отметим, что Руслан Кравченко был освобожден от должности генерального прокурора 15 сентября 2026 года после соответствующего решения президента Владимира Зеленского. За две недели до этого, 4 сентября, НАБУ и САП опубликовали материалы дела "Карфаген" о крышевании колл-центров высокопоставленным сотрудником прокуратуры. Фигурантами дела антикоррупционеров являются "Канцлер" (заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Сергей Кропива), "Муза", "Камрад", "Флеш" и другие. В целом речь шла о попытке отмыть 20 млн грн, незаконно полученных от колл-центров. На записях фигуранты упоминали "Шефа", а следователи пояснили, что этим человеком может быть Руслан Кравченко.

Напоминаем, что издание "Украинская правда" сообщило о выезде Руслана Кравченко за границу и о том, что он оказался в Австрии. Тем временем журналист Михаил Ткач отправился в Вену для продолжения расследования в отношении экс-генпрокурора, но его задержали как агента украинских спецслужб.