Задержание Ткача в Австрии во время съемок сюжета об экс-прокуроре Кравченко: в дело вмешалось МИД

Министерство иностранных дел Украины и посольство в Вене срочно выясняют обстоятельства незаконного задержания австрийской полицией руководителя отдела расследований "Украинской правды" Михаила Ткача.

Министерство иностранных дел Украины официально подключилось к делу о задержании в австрийской столице руководителя отдела расследований издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в комментарии изданию. По его словам, украинские дипломаты сразу же взяли ситуацию под контроль.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что, как только украинская сторона получила информацию о задержании журналиста, посольство Украины в Австрии направило официальный запрос с просьбой разъяснить обстоятельства происшествия.

"Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств этого задержания. Консул уже находится в контакте с австрийскими коллегами и официально обратился с запросом о доступе к задержанному гражданину", — сказал Тихий в комментарии "Украинской правде".

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Дипломат также отметил, что ситуацию контролируют МИД Украины, Департамент консульской службы и посольство Украины в Австрии.

Кроме того, само издание "Украинская правда" обратилось к австрийским властям с требованием объяснить основания задержания, обеспечить журналисту доступ к юридической и консульской помощи, а также предоставить ему возможность связаться с редакцией и близкими. Редакция требует от австрийской стороны безотлагательно гарантировать безопасность всей съемочной группы, которая в Вене выполняла редакционное задание.

Обстоятельства задержания

Как сообщила поздно вечером главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, руководитель отдела расследований "УП" Михаил Ткач вместе с видеооператором Ярославом Бондаренко снимали в Австрии расследовательский материал, посвященный розыску и фиксации пребывания в Вене бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Однако съемки были прерваны, поскольку австрийские правоохранительные органы задержали журналиста Михаила Ткача и доставили его в изолятор / место содержания под стражей. В настоящее время прямая мобильная и электронная связь с Ткачем отсутствует. Для оперативного урегулирования ситуации была привлечена австрийская адвокат, которая обеспечивает юридическую защиту Ткача и поддерживает связь с местными органами.

При этом наибольшую тревогу в редакции вызывает судьба оператора Ярослава Бондаренко и отснятого материала. На момент задержания Ткача связь с Бондаренко полностью прервалась, а его текущее местонахождение, правовой статус и безопасность остаются неизвестными.

Расследование Михаила Ткача касается Руслана Кравченко

Расследование Михаила Ткача касается бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который в сентябре 2026 года выехал из Украины и поселился в Австрии.

Так, в сентябре 2026 года вышел материал Михаила Ткача под названием "WienПрокурор. "Украинская правда" нашла Руслана Кравченко в Австрии", в котором журналист написал, что даже в Австрии Кравченко прибег к нарушениям законодательства в сфере регистрации. По словам Ткача, в Вене Кравченко официально прописался по адресу фирмы, которая предоставляет фиктивные услуги "продажи прописки".

На днях Михаил Ткач вместе с командой "Украинской правды" отправился в столицу Австрии, чтобы найти и зафиксировать реальное местонахождение бывшего чиновника.

Напомним, ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказывал, что Кравченко покинул Украину на такси премиум-класса.

Кроме того, "Фокус" писал о карьере и личной жизни супруги бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко — Александры Кравченко, имеющей ученую степень.