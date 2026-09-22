Генпрокурор Кравченко покинул Украину на такси премиум-класса: что известно о его отъезде — СМИ

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул территорию Украины в ночь на 14 сентября через пункт пропуска "Шегини — Медика".

Несмотря на то, что в документе о командировке в Париж указывалось использование служебного автомобиля, бывший чиновник воспользовался частным такси премиум-класса. Об этом сообщает журналист "Украинской правды" Михаил Ткач со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Для выезда за границу Кравченко воспользовался автомобилем Mercedes-Benz V-класса компании ООО "Андреолли", которая предоставляет услуги международных пассажирских перевозок по заказу. Автомобилем управлял водитель, зарегистрированный в качестве физического лица-предпринимателя в сфере перевозок.

На данный момент окончательный маршрут бывшего главы ОГП остается неизвестным. По информации источников в правоохранительных и политических кругах, Кравченко выбирал между переездом в Вену или Дубай.

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Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который покинул страну 14 сентября, подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. После отставки с поста главы Офиса генерального прокурора (ОГП), которую президент Владимир Зеленский подписал 15 сентября, он продолжал занимать должность прокурора ОГПУ.

Кроме того, Иван Тимошенко ушел с должности начальника Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора после того, как детективы НАБУ и САП раскрыли масштабную преступную схему. Чиновник фигурирует в материалах дела "Карфаген" о "крыше" мошеннических колл-центров, хотя на данный момент не имеет официального процессуального статуса.