Ексгенпрокурор Кравченко залишив Україну на таксі преміумкласу: що відомо про його виїзд — ЗМІ

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко залишив територію України у ніч на 14 вересня через пункт пропуску "Шегині — Медика".

Попри те, що в документі про відрядження до Парижа зазначалося використання службового авто, експосадовець скористався приватним таксі преміумкласу. Про це повідомляє журналіст "Української правди" Михайло Ткач із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Для виїзду за кордон Кравченко скористався автомобілем Mercedes-Benz V-класу компанії ТОВ "Андреоллі", яка надає послуги міжнародних пасажирських перевезень під замовлення. Автомобілем керував водій, зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері перевезень.

Наразі кінцевий маршрут ексочільника ОГП залишається невідомим. За інформацією джерел у правоохоронних і політичних колах, Кравченко обирав між переїздом до Відня чи Дубая.

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Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який виїхав з країни 14 вересня, написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади голови Офісу генерального прокурора (ОГП), яку президент Володимир Зеленський підписав 15 вересня, він продовжував перебувати на посаді прокурора ОГПУ.

Крім того, Іван Тимошенко пішов з посади начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора після викриття детективами НАБУ і САП масштабної злочинної схеми. Посадовець фігурує у матеріалах справи "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів, хоча наразі не має офіційного процесуального статусу.