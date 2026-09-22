Після викриття схеми "Карфаген": посадовець Офісу генпрокурора Тимошенко пішов з посади — ЗМІ

Іван Тимошенко пішов з посади начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора після викриття детективами НАБУ і САП масштабної злочинної схеми. Посадовець фігурує у матеріалах справи "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів, хоча наразі не має офіційного процесуального статусу.

Про звільнення Тимошенка за власним бажанням, яке відбулося 11 вересня, виданню "Слідство.Інфо" повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора. Також з 5 вересня в ОГП триває службове розслідування стосовно осіб, які згадуються на оприлюднених правоохоронцями плівках.

За даними слідства, злочинну організацію в ОГП очолював заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергій Кропива. Слідчі вважають, що саме Кропива пролобіював призначення Тимошенка на посаду. До цього посадовці разом працювали в Кіберполіції та Одеській ОДА.

Як свідчать матеріали прослуховувань, Кропива залучав Тимошенка до вирішення побутових питань та забезпечення власного комфорту, а також комфорту ексгенпрокурора Кравченка. Зокрема, той займався бронюванням готелів перед службовим візитом до Іспанії та організовував збір коштів на подарунки, серед яких був мотоцикл Harley-Davidson для Кропиви.

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У коментарі "Слідству.Інфо" прокурор САП Микола Карась уточнив, що в межах кримінального провадження щодо "кришування" кол-центрів підозру Тимошенку наразі не оголошували.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора вже немає посади начальника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав фігурант справи "Карфаген" Сергій Кропива, повідомила "Українська правда".

Крім того, виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський оголосив перші кроки на посаді та згадав операцію "Карфаген".