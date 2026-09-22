После раскрытия схемы "Карфаген": чиновник из Офиса генпрокурора Тимошенко ушел в отставку — СМИ

Иван Тимошенко ушел с поста начальника Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора после того, как детективы НАБУ и САП раскрыли масштабную преступную схему. Чиновник фигурирует в материалах дела "Карфаген" о "крыше" мошеннических колл-центров, хотя на данный момент не имеет официального процессуального статуса.

Об увольнении Тимошенко по собственному желанию, которое состоялось 11 сентября, изданию "Следствие.Инфо" сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Также с 5 сентября в ОГП продолжается служебное расследование в отношении лиц, упомянутых на обнародованных правоохранительными органами записях.

По данным следствия, преступную организацию в ОГП возглавлял заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Сергей Кропива. Следователи считают, что именно Кропива пролоббировал назначение Тимошенко на эту должность. До этого чиновники вместе работали в Киберполиции и Одесской ОГА.

Видео дня

Как свидетельствуют материалы прослушиваний, Кропива привлекал Тимошенко к решению бытовых вопросов и обеспечению собственного комфорта, а также комфорта бывшего генерального прокурора Кравченко. В частности, тот занимался бронированием отелей перед служебным визитом в Испанию и организовывал сбор средств на подарки, среди которых был мотоцикл Harley-Davidson для Кропивы.

В комментарии "Следству.Инфо" прокурор САП Николай Карась уточнил, что в рамках уголовного производства по делу о "крыше" колл-центров подозрение Тимошенко пока не предъявляли.

Напомним, что в Офисе генерального прокурора уже нет должности начальника Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант дела "Карфаген" Сергей Кропива, сообщила "Украинская правда".

Кроме того, исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский объявил о первых шагах на новой должности и упомянул операцию "Карфаген".