Нашли способ: Офис генпрокурора ликвидировал должность фигуранта дела "Карфаген" Крапивы

В Офисе генерального прокурора больше нет должности начальника Департамента международного сотрудничества, которую занимал фигурант дела "Карфаген" Сергей Кропива, сообщили СМИ. Сначала в ОГПУ говорили, что ожидают решения дисциплинарной комиссии, чтобы отстранить его от работы, а затем просто реорганизовали подразделение. Что известно о решении прокуратуры в отношении Кропивы и о том, почему его не уволили в течение двух недель, прошедших с момента публикации расследования Национального антикоррупционного бюро?

Информацию о ситуации с Сергеем Кропивой по делу "Карфаген" вечером 18 сентября обнародовало СМИ "Украинская правда", которое получило комментарий пресс-секретаря ОГП Марьяны Гайовской. Выяснилось, что после реорганизации департамента не существует должности, которую занимал фигурант расследования по делу о "крышевании" колл-центров. Впрочем, мужчина по-прежнему является сотрудником прокуратуры и его не уволили.

Гайовская рассказала, что дело Кропивы рассматривается в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Если комиссия наложит дисциплинарное взыскание, то ведомство получит право уволить фигуранта на законных основаниях. СМИ напомнило, что обращалось к и.о. генпрокурора Антону Ковальскому с вопросом, почему Кропиву не уволили сразу после вручения подозрения и ареста. Журналистам объяснили, что нельзя увольнять человека только на этих основаниях. В то же время Ковальский заверил, что обратится в КДКП с просьбой ускорить рассмотрение дела.

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"В рамках реорганизации, в частности, была упразднена должность заместителя начальника департамента, которую занимал Кропива С.В." — так привела слова Гайовской пресса.

В материале не указано, почему, кроме как из-за Кропивы, возникла необходимость ликвидировать Департамент международного сотрудничества, который выполнял определенные функции в структуре ОГПУ. Также неясно, какова дальнейшая судьба нескольких десятков сотрудников, которые лишились работы из-за такого решения, принятого ради одного человека.

Дело "Карфаген" — что известно

Отметим, что о деле "Карфаген" НАБУ стало известно 5 сентября. Антикоррупционеры опубликовали часть материалов расследования — основные факты и аудиозаписи с разговорами фигурантов. Выяснилось, что группа сотрудников офиса генпрокурора, как подозревают, была причастна к "крышеванию" мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у украинцев, россиян и европейцев. Полученные таким образом деньги легализовались через покупку недвижимости и дорогие подарки. Основные фигуранты дела — это Сергей Кропива, получивший прозвище "Канцлер", его подруга "Муза" и еще трое помощников. Все фигуранты задержаны, и суд определил меры пресечения: содержание под стражей или освобождение под залог. При этом сотрудника прокуратуры подозревают в преступлениях по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 209 (отмывание средств). Речь идет о возможном получении 89 млн грн незаконных средств: суд определил залог в размере 120 млн грн, который до сих пор не внесен.

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Напоминаем, что из-за скандала, связанного с делом "Карфаген", бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко уехал за границу: СМИ рассказали о подробностях его отъезда из Украины.