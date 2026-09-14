Кравченко выехал из Украины в служебную командировку: СМИ стало известно о его поездке во Францию

Генеральный прокурор Руслан Кравченко с 13 сентября находится в служебной командировке во Франции. Он отправился туда для участия в мероприятии Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном украинским детям.

Об этом сообщили в "Главкоме", сославшись на копию приказа генерального прокурора, которая имеется в распоряжении издания.

Согласно документу, Кравченко принимает участие в мероприятии "Парламентские меры в отношении украинских детей в контексте международной ответственности".

Командировка рассчитана на пять суток — с 13 сентября. В приказе также указано, что расходы на пребывание Кравченко за рубежом берет на себя сторона, организующая мероприятие.

По данным источников "Суспільного", Кравченко самостоятельно оформил себе командировку в Париж для участия в слушаниях парламентской сети ПАСЕ. Источники издания также сообщили, что генеральный прокурор планировал выехать на автомобиле.

Видео дня

Накануне стало известно, что Кравченко выехал за пределы Украины. Сам генеральный прокурор подтвердил, что находится за границей в служебной командировке и должен провести встречи с международными партнерами.

В то же время в Офисе генерального прокурора ранее заявили, что не располагают информацией о его поездке. Руководительница отдела коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская сказала, что ей "ничего не известно" о выезде Кравченко.

Напомним, 14 сентября глава Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко записал видеообращение, в котором заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

На момент публикации видео Кравченко уже находился за пределами Украины. Он уехал ночью на служебном автомобиле, а позже пояснил, что находится в служебной командировке.

Днем генеральный прокурор обнародовал ещё одно видео, в котором объяснил основания для предъявления подозрения Кривоносу.

В то же время в НАБУ заявили о систематическом давлении на антикоррупционные органы.