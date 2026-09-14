Кравченко виїхав з України у службове відрядження: ЗМІ стало відомо про його поїздку до Франції

Генеральний прокурор Руслан Кравченко з 13 вересня перебуває у службовому відрядженні у Франції. Він поїхав туди для участі у заході Парламентської асамблеї Ради Європи щодо українських дітей.

Про це повідомили у "Главкомі", посилаючись на копію наказу генерального прокурора, яка є в розпорядженні видання.

Згідно з документом, Кравченко бере участь у заході "Парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності".

Відрядження розраховане на п’ять діб — із 13 вересня. У наказі також зазначено, що витрати на перебування Кравченка за кордоном бере на себе сторона, яка організовує захід.

За даними джерел "Суспільного", Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Джерела видання також повідомили, що генпрокурор планував виїхати на автомобілі.

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Напередодні стало відомо, що Кравченко виїхав за межі України. Сам генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном у службовому відрядженні та має провести зустрічі з міжнародними партнерами.

Водночас в Офісі генерального прокурора раніше заявили, що не мають інформації про його поїздку. Керівниця комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська сказала, що їй "нічого не відомо" щодо виїзду Кравченка.

Нагадаємо, 14 вересня голова Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко записав відеозвернення, у якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

На момент публікації відео Кравченко вже перебував за межами України. Він виїхав уночі службовим автомобілем, а згодом пояснив, що перебуває у службовому відрядженні.

Вдень генпрокурор оприлюднив ще одне відео, у якому пояснив підстави для підозри Кривоносу.

Водночас у НАБУ заявили про систематичний тиск на антикорупційні органи.