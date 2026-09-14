"Втеча" Кравченка за кордон: генпрокурор пояснив свій від'їзд

Після відеозвернення генпрокурора Руслана Кравченка щодо підписання підозри голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу низка ЗМІ, а також деякі народні депутати повідомили, що голова Офісу ген прокурора покинув Україну.

Руслан Кравченко оперативно відреагував на інформацію про свій виїзд. Він наголосив, що перебуває за межами країни, але про жодну втечу не може бути й мови.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в рамках якого заплановано низку зустрічей, під час яких маю намір проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права та демократичних інститутів", — написав генпрокурор у соцмережах.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що Кравченко перетнув кордон на службовому автомобілі 14 вересня о 02:30.

Видео дня

Коли відеозвернення Кравченка поширилося у ЗМІ, президент України Володимир Зеленський опублікував допис із закликом до Верховної Ради терміново розглянути питання про відставку генпрокурора, заявивши, що вся Україна бачить для цього підстави.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що голосування у парламенті з цього питання відбудеться завтра, 15 вересня. За інформацією УП з посиланням на джерела в політичних колах, у якості наступного генерального прокурора обговорюється кандидатура Данила Гетьманцева, наближеного до Давида Арахамії.

Нагадаємо, як в Офісі президента прокоментували заяву Кравченка.

Також повідомлялося, що генеральний прокурор міг перетнути кордон лише з дозволу глави держави.