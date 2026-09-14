"Побег" Кравченко за границу: генпрокурор объяснил свой отъезд

После видеообращения генпрокурора Руслана Кравченко о подписании подозрения главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу ряд СМИ, а также некоторые народные депутаты сообщили, что глава Офиса генпрокурора покинул Украину.

Руслан Кравченко оперативно отреагировал на информацию о своем выезде. Он подчеркнул, что находится за пределами страны, но ни о каком побеге речи нет.

"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов", — написал генпрокурор в соцсетях.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что Кравченко пересек границу на служебном авто 14 сентября в 02:30.

Видео дня

Когда видеообращение Кравченко разлетелось по СМИ, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с призывом к Верховной Раде срочно рассмотреть отставку генпрокурора, заявив, что вся Украина видит причины для этого.

Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что голосование в парламенте по этому вопросу состоится завтра, 15 сентября. По информации УП со ссылкой на источники в политических кругах, в качестве следующего генерального прокурора обсуждается кандидатура Даниила Гетьманцева, близкого к Давиду Арахамии.

Напомним, как в Офисе президента прокомментировали заявление Кравченко.

Также сообщалось, что генпрокурор мог пересечь границу только с разрешения главы государства.