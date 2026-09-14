Зеленский потребовал немедленно уволить генпрокурора Кравченко

Президент уверен, что Украина видела все причины для немедленного увольнения генпрокурора с его должности.

Глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко подписал подозрение главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу, о чем сообщил всей стране в видеообращении. Зеленский призвал Верховную Раду поддержать его увольнение. Соответствующий пост появился в соцсетях президента.

"У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", — говорится в заявлении Зеленского.

Сегодня, 14 сентября, Руслан Кравченко записал видеообращение, в котором утверждает, что НАБУ и САП используют дело "Карфаген", чтобы получить доступ к производствам по их руководству.

Видео дня

"Во время обысков в служебных помещениях Офиса генпрокурора работники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, которые касаются их руководителей, работников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных были скопированы и похищены. По состоянию на сегодняшний день Офис генерального прокурора осуществляет процесс тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные работниками НАБУ и САП", — подчеркнул генпрокурор.

Что касается подозрения Кривоносу, то оно касается подделки официальных документов и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Краченко опубликовал тексты подозрений Кривоносу и "близкой к нему особе" у себя на странице.

Вечером 7 сентября Кравченко после встречи с Зеленским и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подал в отставку, назвав это осознанным политическим решением.

Еще утром этого же дня он уверял, что не планирует подавать в отставку в связи с расследованием "Карфаген". Кравченко говорил, что пойдет на такой шаг, если об этом скажет президент или будет принято решение Верховной Рады.

Кравченко и операция "Карфаген"

4 сентября в офисе генерального прокурора прошли обыски, которые проводили детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (НАБУ и САП). В частности, обыски прошли в кабинете заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко.

5 сентября НАБУ намекнуло на причастность Кравченко к расследованию в рамках операции "Карфаген" по делу о "крыше" мошеннических колл-центров. Отмечалось, что организатор схемы под псевдонимом "Канцлер" действовал под покровительством высокопоставленного чиновника, который, по данным НАБУ, ранее возглавлял Государственную налоговую службу.

6 сентября генеральный прокурор Кравченко отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о своем исчезновении, заявив, что не имеет отношения к возможному прикрытию незаконных колл-центров в рамках расследования НАБУ и САП. Он также сообщил об отстранении сотрудника Офиса генерального прокурора, фигурирующего в деле.

6 сентября журналист Михаил Ткач сообщил, что заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива был задержан во Львове. Чиновник якобы пытался бежать из Украины на фоне расследования.

Первая заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко на прошлой неделе подала заявление на увольнение, Сергей Кропива оказался в СИЗО, куда его отправили с правом внесения залога в 120 млн гривен, а его "Муза" Елизавета Ивахненко отправили под арест на два месяца и залогом в 20 млн гривен.

Позже в СМИ появилась информация, что новым генпрокурором может стать экс-глава НБУ Василий Малюк. Официально эта информация нигде не подтверждалась.