Василий Малюк может стать генпрокурором, а заместитель подала в отставку, — СМИ

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может возглавить Офис генерального прокурора Украины после ухода с поста Руслана Кравченко.

Его кандидатура якобы сейчас активно рассматривается. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения, сообщает Telegram-канал Ukraine context со ссылкой на свои источники. Фокус обратился к своим источникам в Офисе негпрокурора — там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Официально информация также нигде не подтверждалась.

Василий Малюк является кандидатом юридических наук. В 2005 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение".

С 2001 года он работал в органах государственной безопасности, а с 2023 по 2026 годы возглавлял СБУ. После отставки в январе Малюк остался в системе Службы безопасности Украины и продолжает заниматься организацией асимметричных спецопераций против России.

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В 2025 году он получил звание Героя Украины.

Новые увольнения в Офисе генпрокурора

Тем временем первый заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко написала заявление на увольнение с должности, а также с органов прокуратуры. По данным источников "Украинской правды", в ОГП подтвердили, что соответствующий приказ был подписан, и 8 сентября она отработала последний день в ведомстве.

Вдовиченко фигурирует в новом расследовании НАБУ и САП "Карфаген". В частности, у нее во время обысков нашли материалы, которые могут указывать на слежку за руководством антикоррупционных органов, членами их семей и подчиненными.

Мария Вдовиченко Фото: Офис генерального прокурора

По информации аналитиков Центра противодействия коррупции, полученной из российских и украинских реестров и собственных источников, у Вдовиченко, которая была замгенпрокурора с июня 2025 года, а первым замгенпрокурора — с декабря, родной брат предал Украину и работает в военной прокуратуре России. Ее отец имеет бизнес в оккупированном Крыму и гражданство РФ, у второго брата также был российский паспорт, а у сводного брата, гражданина РФ, есть недвижимость в элитном ЖК в Киеве.

Накануне появились слухи о том, что и Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, якобы подал заявление на увольнение, однако на данный момент эта информация не подтверждается.

Чиновник якобы связан с "Канцлером" на пленках НАБУ. Под таким прозвищем на записях фигурирует начальник Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой. Последний был заместителем Кипера в Одесской ОВА в 2024 году. Сейчас он взят под стражу с альтернативой залога в 120 млн гривен.

Генпрокурор Руслан Кравченко ушел в отставку 7 сентября.

Напомним, на записях, обнародованных детективами НАБУ, чиновник Генпрокуратуры откровенно делится своей жизненной философией: "Я не могу ходить на работу просто ради того, чтобы ходить… Воровать так миллион".

Также Фокус писал, кто следующий под ударом НАБУ и САП.