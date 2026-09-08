Глава Одесской ОВА написал заявление на увольнение, заявил Гончаренко: СМИ опровергают

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, фигурирующий в деле "Карфаген", якобы написал заявление на увольнение с занимаемой должности.

Эту информацию обнародовал в своих соцсетях народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Также, по его данным, аналогично поступила первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко.

Олег Кипер на момент написания материала никак не комментировал эту информацию, а одесское издание "Думская" со ссылкой на свои источники утверждает, что он никакого заявления пока не писал.

И Кипер, и Вдовиченко фигурируют в новом расследовании НАБУ и САП "Карфаген". В частности, у Вдовиченко во время обысков нашли материалы, которые могут указывать на слежку за руководством антикоррупционных органов, членами их семей и подчиненными.

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Что Касается Кипера, то он якобы связан с "Канцлером" на пленках НАБУ. Под таким прозвищем на записях фигурирует начальник Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой. Последний был заместителем Кипера в Одесской ОВА в 2024 году.

После обнародования новых пленок НАБУ Кропива был задержан во Львове. 6 сентября ВАКС постановил взять его под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 120 млн грн.

Гончаренко, ссылаясь на свои источники, также написал, что САП подготовила еще несколько подозрений сотрудникам Офиса Генерального прокурора и в ближайшее время их вручит.

Народный депутат Марьяна Безуглая уже отреагировала на слухи о возможной отставке Кипера. Она напомнила, что тот во времена президентства Виктора Януковича по назначению Виктора Пшонки, тогдашнего генпрокурора, работал заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

"24 октября 2014 года Кипер попал под люстрацию. Но 11 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева признал его люстрацию безосновательной, восстановил в должности старшего прокурора Главного управления надзора и обязал Генеральную прокуратуру исключить Кипера из реестра люстрированных лиц", — пишет Безуглая.

Она также добавила, что 29 декабря 2022 года Кипер бежал за границу и вернулся в Украину 8 января 2023 года:

"Но уже 30 мая 2023 его назначили председателем Одесской областной государственной администрации — начальником Одесской областной военной администрации".

Кроме того, он был одним из кандидатов на должность генерального прокурора Украины.

В завершения поста Безуглая упомянула Сергея Лысака, главу Одесской городской военной администрации, который ранее работал в СБУ и был переведен в Одессу из Днепра.

"Связан с колл-центрами", — резюмирует нардеп.

Накануне вечером генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку. Это произошло после его встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. При этом еще днем генпрокурор уверял, что не планирует уходить с должности.

Напомним, что известно о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген".

Также сообщалось, что "Музе" Ивахненко избрали меру пресечения.