Голова Одеської ОВА написав заяву про звільнення, заявив Гончаренко: ЗМІ спростовують

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який фігурує у справі "Карфаген", нібито написав заяву про звільнення з обійманої посади.

Цю інформацію оприлюднив у своїх соцмережах народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Також, за його даними, аналогічно вчинила перша заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко.

Олег Кіпер на момент написання статті жодним чином не коментував цю інформацію, а одеське видання "Думська", посилаючись на свої джерела, стверджує, що він поки що не писав жодної заяви.

І Кіпер, і Вдовиченко фігурують у новому розслідуванні НАБУ та САП "Карфаген". Зокрема, під час обшуків у Вдовиченко було виявлено матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівництвом антикорупційних органів, членами їхніх сімей та підлеглими.

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Що стосується Кіпера, то він нібито пов’язаний із "Канцлером" на плівках НАБУ. Під таким прізвиськом у записах фігурує начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Останній був заступником Кіпера в Одеській ОВА у 2024 році.

Після оприлюднення нових записів НАБУ Кропиву затримали у Львові. 6 вересня ВАКС ухвалив рішення взяти його під варту з можливістю звільнення під заставу в розмірі 120 млн грн.

Гончаренко, посилаючись на свої джерела, також написав, що САП підготувала ще кілька підозр щодо співробітників Офісу Генерального прокурора і найближчим часом їх вручить.

Народна депутатка Мар’яна Безугла вже відреагувала на чутки про можливу відставку Кіпера. Вона нагадала, що той за часів президентства Віктора Януковича за призначенням Віктора Пшонки, тодішнього генпрокурора, працював заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

"24 жовтня 2014 року Кіпер потрапив під люстрацію. Але 11 вересня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав його люстрацію безпідставною, поновив на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду та зобов’язав Генеральну прокуратуру виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб", — пише Безуглая.

Вона також додала, що 29 грудня 2022 року Кіпер втік за кордон і повернувся в Україну 8 січня 2023 року:

"Але вже 30 травня 2023 року його призначили головою Одеської обласної державної адміністрації — начальником Одеської обласної військової адміністрації".

Крім того, він був одним із кандидатів на посаду генерального прокурора України.

На завершення допису Безуглая згадала Сергія Лисака, голову Одеської міської військової адміністрації, який раніше працював у СБУ і був переведений до Одеси з Дніпра.

"Пов’язаний із кол-центрами", — підсумовує народна депутатка.

Напередодні ввечері генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Це сталося після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. При цьому ще вдень генеральний прокурор запевняв, що не планує залишати посаду.

Нагадаємо, що відомо про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген".

Також повідомлялося, що щодо "Музе" Івахненка було обрано запобіжний захід.