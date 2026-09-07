Кравченко заявил, что уйдет в отставку, но есть условие: новые детали дела "Карфаген"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что из-за дела "Карфаген" не планирует подавать в отставку из Национального антикоррупционного бюро. Впрочем, он согласится на такое решение, если об этом скажет президент или будет решение Верховной Рады. Какие первые публичные комментарии озвучил Кравченко?

Официальная реакция генерального прокурора на дело "Карфаген" НАБУ появилась днём 7 сентября, на второй день после обнародования скандальных аудиозаписей. Кравченко провел закрытую встречу с представителями СМИ, подробности которой были опубликованы на портале Liga.net. Помимо заявления об отставке, чиновник высказался по поводу деталей расследования в офисе генпрокурора. Выяснилось, что из-за дела "Карфаген" отстранили от работы семерых сотрудников.

Генеральный прокурор заявил, что прибудет в Верховную Раду и выступит в комитете ВР по правоохранительной деятельности.

"Кравченко не намерен уходить с должности, однако сделает это, если об этом попросят непосредственно его коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада. Я не цепляюсь за должность и никогда не буду цепляться. Я всегда говорю: сначала коллектив, потом — я", — привели СМИ слова генерального прокурора.

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Чиновник сообщил, что в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поступило обращение в отношении главного подозреваемого — Сергея Кропивы. В отношении остальных шести лиц из ОГП начаты служебные расследования.

СМИ "Громадське" уточнило некоторые детали, касающиеся фигурантов дела НАБУ. Отмечается, что у Кравченко отчество "Андреевич", как и у Сергея Кропивы: на записях НАБУ "шефа" одновременно называют "Андреевичем". В ОГП указали, что в материалах дела под "шефом" подразумевается именно Кравченко.

Дело "Карфаген" — подробности расследования НАБУ

Отметим, что 5 сентября НАБУ опубликовало материалы по делу "Карфаген", касающемуся деятельности мошеннических колл-центров. Как подозревают следователи, колл-центры прикрывали сотрудники аппарата генерального прокурора. Речь идет о лицах с прозвищами "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" и других. Позже СМИ установили, что речь идет о заместителе начальника департамента международно-правового сотрудничества Сергее Кропиве ("Канцлер"), его подруге Елизавете Ивахненко ("Муза"), водителя Кропивы Сергея Куцого ("Камрад"), помощника Кропивы "Флеша" (имя неизвестно), а также о "Шефе" или "Андреевиче". На записях антикоррупционеров, среди прочего, речь идет о попытке скрыть незаконно нажитое состояние и о возможном отмывании незаконных средств.

Дело "Карфаген" — материалы расследования НАБУ

Тем временем журналисты проекта Bihus обнаружили поместье в Козине, в котором, как предполагается, проживает Руслан Кравченко. СМИ также изучили электронные декларации Кропивы и обнаружили пенсионные выплаты в размере 300 тыс. грн, которые он добился через суд.

Напоминаем, что ВАКС провел заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении Сергея Кутого, который, согласно данным СМИ, мог попытаться выехать за границу через Львов. Кроме того, принято решение о залоге для Елизаветы Ивахненко, которая пришла в суд в куртке стоимостью несколько тысяч долларов.