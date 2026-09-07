Кравченко заявив, що піде у відставку, але за певних умов: нові деталі справи "Карфаген"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що через справу "Карфаген" Національного антикорупційного бюро не планує подавати у відставку. Втім, він погодиться на таке рішення, якщо про це скаже президент чи буде рішення Верховної Ради. Які перші публічні коментарі озвучив Кравченко?

Офіційна реакція генерального прокурора на справу "Карфаген" НАБУ з'явилась вдень 7 вересня, на другу добу після оприлюднення скандальних аудіозаписів. Кравченко провів закриту зустріч з медіа, деталі якої опублікували на порталі Liga.net. Окрім заяви про відставку, посадовець висловився щодо деталей розслідування в офісі генпрокурора. З'ясувалось, що через "Карфаген" відсторонили від роботи сімох співробітників.

Генеральний прокурор заявив, що прийде у Верховну Раду та виступить у комітеті ВР з правоохоронної діяльності.

"Кравченко не має наміру йти з посади, однак зробить це, якщо попросять безпосередньо його колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Я не тримаюсь за посаду і не буду триматись ніколи. Я завжди кажу, що спочатку колектив, потім — я", — навело медіа слова генпрокурора.

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Посадовець повідомив, що є звернення у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів щодо основного підозрюваного — Сергія Кропиви. Щодо інших шістьох осіб з ОГП почали службові розслідування.

Медіа "Громадське" уточнило деякі деталі щодо фігурантів справи НАБУ. Зауважується, що Кравченко має по батькові "Андрійович", як і Сергій Кропива: на записах НАБУ "шефа" називають одночасно "Андрійовичем". В ОГП вказали, що у матеріалах справи під "шефом" мають на увазі саме Кравченка.

Справа "Карфаген" — деталі розслідування НАБУ

Зазначимо, 5 вересня НАБУ опублікувало матеріали у справі "Карфаген", яка стосується діяльності шахрайських кол-центрів. Як підозрюють слідчі, кол-центри прикривали працівники офісу генерального прокурора. Ідеться про осіб з прізвиськами "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" та інші. Згодом медіа встановили, що ідеться про заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву ("Канцлер"), його подругу Єлизавету Івахненко ("Муза"), водія Кропиви Сергія Куцого ("Камрада"), помічника Кропиви "Флеша" (ім'я не відоме), і також про "Шефа" або "Андрійовича". На записах антикорупційників, серед іншого, ідеться про спробу приховати незаконно зароблені статки та про можливе відмивання незаконних коштів.

Справа "Карфаген" — матеріали розслідування НАБУ

Тим часом розслідувачі проєкту Bihus відшукали маєток у Козині, у якому, як підозрюють, живе Руслан Кравченко. Медіа також вивчили електронні декларації Кропиви та виявили пенсійні виплати в 300 тис. грн, яких він добився через суд.

Нагадуємо, ВАКС провів засідання щодо обрання запобіжного заходу для Сергія Куцого, який, згідно з даними ЗМІ, міг спробувати виїхати за кордон через Львів. Крім того, є рішення щодо застави для Єлизавети Івахненко, яка прийшла в суд в куртці за кілька тисяч доларів.