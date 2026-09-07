Муза з прокуратури: що відомо про життя "королеви", яка погоріла на плівках НАБУ (фото)
У межах резонансної операції НАБУ "Карфаген" журналісти ідентифікували 24-річну одеситку Єлизавету Івахненко як "Музу" — фігурантку справи про корупційну злочинну організацію в Офісі генпрокурора. Дівчині, пов'язаній із посадовцем прокуратури Сергієм Кропивою ("Канцлером"), належить розкішна нерухомість у Києві та елітний автомобіль за $60 тисяч.
У мережі з'явилися суперечливі свідчення від оточення фігурантки, оприлюднені блогером Богданом Беспаловим. За даними одного з джерел, "Івахненко є хорошою дівчиною з заможної родини, яка була щиро закохана в Кропиву, мешкала з ним у Києві та сприймала брендові речі як належне, не замислюючись про джерела прибутків".
Втім, інше джерело заперечує цей імідж "жертви" і стверджує, що дівчина зі студентських років мала стосунки з одруженими чоловіками, зокрема з одеським депутатом Дмитром Пеструєвим. Також зазначається, що вона практично не відвідувала навчання в Одеській юридичній академії, а сесії за неї закривали "потрібні люди". Зауважимо, що ця інформація не є підтвердженою.
Додамо, що у 22 роки Івахненко обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Наразі в керівництві цього факультету її вже немає, пише "Слідство.Інфо".
Деталі ідентифікації та ювелірні докази
За даними Антикорупційного центру "МЕЖА", саме Івахненко є тією самою "Музою" із прослуховувань НАБУ. Журналісти порівняли матеріали слідства із закритим профілем дівчини в Instagram, де ключовими доказами стали золоті прикраси бренду Messika та чохол для мобільного телефону, ідентичний тому, що зафіксований на матеріалах НАБУ.
Крім того, у 2025 році вона брала участь в офіційному навчальному візиті українських прокурорів до Рима, організованому Консультативною місією ЄС.
Статки Івахненко
Статки фігурантки та її родини виявилися вражаючими. На Івахненко оформлений автомобіль Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, придбаний у 2025 році за $60 тисяч, а також нежитлове приміщення площею 152 кв. м на вулиці Малій Шияновській у Печерському районі Києва вартістю 16,8 млн грн.
У той же час на її матір в Одесі оформлена квартира площею 65 кв. м, а сама Єлизавета у 2026 році шукала паркомісце в одеському ЖК "Жемчужина" за $25–26 тисяч.
Масштаби схеми у справі "Карфаген"
За версією НАБУ та САП, злочинну організацію очолював заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергій Кропива ("Канцлер").
Учасники угруповання під псевдонімами "Канцлер", "Муза", "Камрад" і "Флеш" створили систему "єдиного вікна", через яку отримували щомісячну неправомірну вигоду від понад тисячі шахрайських кол-центрів за можливість працювати без перешкод, після чого легалізовували здобуті кошти.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 6 вересня під час судового засідання, де ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиву, стало відомо про ще одного ймовірного фігуранта справи.
- Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві.
Крім того, генпрокурор Кравченко відреагував на докази НАБУ та заяви про втечу.