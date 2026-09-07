Муза з прокуратури: що відомо про життя "королеви", яка погоріла на плівках НАБУ (фото)

У межах резонансної операції НАБУ "Карфаген" журналісти ідентифікували 24-річну одеситку Єлизавету Івахненко як "Музу" — фігурантку справи про корупційну злочинну організацію в Офісі генпрокурора. Дівчині, пов'язаній із посадовцем прокуратури Сергієм Кропивою ("Канцлером"), належить розкішна нерухомість у Києві та елітний автомобіль за $60 тисяч.

У мережі з'явилися суперечливі свідчення від оточення фігурантки, оприлюднені блогером Богданом Беспаловим. За даними одного з джерел, "Івахненко є хорошою дівчиною з заможної родини, яка була щиро закохана в Кропиву, мешкала з ним у Києві та сприймала брендові речі як належне, не замислюючись про джерела прибутків".

Анонімне джерело про Івахненко Фото: Telegram

Втім, інше джерело заперечує цей імідж "жертви" і стверджує, що дівчина зі студентських років мала стосунки з одруженими чоловіками, зокрема з одеським депутатом Дмитром Пеструєвим. Також зазначається, що вона практично не відвідувала навчання в Одеській юридичній академії, а сесії за неї закривали "потрібні люди". Зауважимо, що ця інформація не є підтвердженою.

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Інше джерело про Івахненко Фото: Telegram

Додамо, що у 22 роки Івахненко обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Наразі в керівництві цього факультету її вже немає, пише "Слідство.Інфо".

Деталі ідентифікації та ювелірні докази

За даними Антикорупційного центру "МЕЖА", саме Івахненко є тією самою "Музою" із прослуховувань НАБУ. Журналісти порівняли матеріали слідства із закритим профілем дівчини в Instagram, де ключовими доказами стали золоті прикраси бренду Messika та чохол для мобільного телефону, ідентичний тому, що зафіксований на матеріалах НАБУ.

Крім того, у 2025 році вона брала участь в офіційному навчальному візиті українських прокурорів до Рима, організованому Консультативною місією ЄС.

Статки Івахненко

Статки фігурантки та її родини виявилися вражаючими. На Івахненко оформлений автомобіль Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, придбаний у 2025 році за $60 тисяч, а також нежитлове приміщення площею 152 кв. м на вулиці Малій Шияновській у Печерському районі Києва вартістю 16,8 млн грн.

У той же час на її матір в Одесі оформлена квартира площею 65 кв. м, а сама Єлизавета у 2026 році шукала паркомісце в одеському ЖК "Жемчужина" за $25–26 тисяч.

Єлизавета Івахненко, яку НАБУ називає "Музою" Фото: Суспільне

Масштаби схеми у справі "Карфаген"

За версією НАБУ та САП, злочинну організацію очолював заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергій Кропива ("Канцлер").

Учасники угруповання під псевдонімами "Канцлер", "Муза", "Камрад" і "Флеш" створили систему "єдиного вікна", через яку отримували щомісячну неправомірну вигоду від понад тисячі шахрайських кол-центрів за можливість працювати без перешкод, після чого легалізовували здобуті кошти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

6 вересня під час судового засідання, де ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиву, стало відомо про ще одного ймовірного фігуранта справи.

Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві.

Крім того, генпрокурор Кравченко відреагував на докази НАБУ та заяви про втечу.