"Не чіпати кол-центри Бойка": прокурор САП розповів про нового фігуранта операції "Карфаген"

6 вересня, під час судового засідання, де ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиву, стало відомо про ще одного ймовірного фігуранта справи.

Прокурор САП заявив про те, що президент ФК "Харків" Богдан Бойко є фігурантом операції "Карфаген". Про це пише Сергій Стерненко.

Зокрема, заступник керівника одного з департаментів САП Микола Карась розповів "Суспільному", що з Бойко відбувалася безпосередня координація, яка стосувалася діяльності колцентрів. Комунікація була стосовно конкретних адрес, конкретних комунікацій, та щодо виконання міжнародних правових доручень.

В одній з телефонних розмов Кропива попередив його про проведення вибіркових обшуків у "недружніх" колцентрах у Дніпрі і попросив перелік адрес колцентрів, щоб не чіпати колцентри Бойка, повідомив прокурор САП.

Відео дня

Богдан Бойко Фото: Фото з відкритих джерел

Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Наразі офіційно про підозру Бойку не повідомляли.

Як йдеться у повідомленні Стерненка, сам він категорично заперечує будь-яку причетність до шахрайських схем та заявляє, що сама згадка його імені у кримінальному провадженні не є доказом вини.

Операція НАБУ та САП "Карфаген"

Раніше Фокус писав про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня.

Заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Він нібито планував виїхати з України.

Нагадуємо, 5 вересня офіс генпрокурора опублікував розлогу заяву щодо спецоперації НАБУ та справи "Карфаген", зробивши зауваження щодо доступу до секретних документів та сумнівних підозр.

Натомість 6 вересня 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Суд постановив взяти його під варту з альтернативою застави в розмірі 120 млн грн.

Наголошуємо, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.