"Не трогать колл-центры Бойка": прокурор САП рассказал о новом фигуранте операции "Карфаген"

6 сентября, во время судебного заседания, на котором ВАКС поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Аппарата Генеральной прокуратуры Сергея Кропиву, стало известно о еще одном предполагаемом фигуранте дела.

Прокурор САП заявил, что президент ФК "Харьков" Богдан Бойко является фигурантом операции "Карфаген". Об этом пишет Сергей Стерненко.

В частности, заместитель руководителя одного из департаментов САП Николай Карась рассказал"Суспильному", что с Бойко велась непосредственная координация, касавшаяся деятельности колл-центров. Общение касалось конкретных адресов, конкретных коммуникаций, а также выполнения международных правовых поручений.

В одном из телефонных разговоров Кропива предупредил его о проведении выборочных обысков в "недружественных" колл-центрах в Днепре и попросил предоставить список адресов колл-центров, чтобы не трогать колл-центры Бойко, сообщил прокурор САП.

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Богдан Бойко Фото: Фото взяты из открытых источников

Правоохранительные органы проверяют эту информацию.

На данный момент Бойко официально не уведомляли о подозрении.

Как говорится в сообщении Стерненко, он сам категорически отрицает какую-либо причастность к мошенническим схемам и заявляет, что само упоминание его имени в уголовном деле не является доказательством вины.

Операция НАБУ и САП "Карфаген"

Ранее "Фокус" писал о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября.

Заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива был задержан во Львове детективами НАБУ. Он якобы планировал выехать из Украины.

Напоминаем, что 5 сентября аппарат генерального прокурора опубликовал обширное заявление относительно спецоперации НАБУ и дела "Карфаген", в котором высказал замечания по поводу доступа к секретным документам и сомнительных подозрений.

В свою очередь, 6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" сети мошеннических центров-центров и легализацией имущества. Суд постановил взять его под стражу с альтернативой залога в размере 120 млн грн.

Подчеркиваем: любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.