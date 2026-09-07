Муза из прокуратуры: что известно о жизни "королевы", которая попалась на пленках НАБУ (фото)

В рамках громкой операции НАБУ "Карфаген" журналисты установили личность 24-летней одесситки Елизаветы Ивахненко как "Музу" — фигурантку дела о коррупционной преступной организации в Офисе генпрокурора. Девушке, связанной с должностным лицом прокуратуры Сергеем Кропивой ("Канцлером"), принадлежит роскошная недвижимость в Киеве и элитный автомобиль стоимостью 60 тысяч долларов.

В сети появились противоречивые свидетельства из окружения фигурантки, обнародованные блогером Богданом Беспаловым. По данным одного из источников, "Ивахненко — хорошая девушка из обеспеченной семьи, которая была искренне влюблена в Кропиву, жила с ним в Киеве и воспринимала брендовые вещи как само собой разумеющееся, не задумываясь об источниках доходов".

Анонимный источник об Ивахненко Фото: Telegram

Впрочем, другой источник опровергает этот образ "жертвы" и утверждает, что девушка со студенческих лет поддерживала отношения с женатыми мужчинами, в частности с одесским депутатом Дмитрием Пеструевым. Также отмечается, что она практически не посещала занятия в Одесской юридической академии, а сессии за неё сдавали "нужные люди". Отметим, что эта информация не подтверждена.

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Другой источник об Ивахненко Фото: Telegram

Добавим, что в 22 года Ивахненко занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. В настоящее время она уже не входит в руководство этого факультета, пишет "Следствие.Инфо".

Идентификационные данные и ювелирные доказательства

По данным Антикоррупционного центра "МЕЖА", именно Ивахненко и является той самой "Музой" из прослушиваний НАБУ. Журналисты сравнили материалы следствия с закрытым профилем девушки в Instagram, где ключевыми доказательствами стали золотые украшения бренда Messika и чехол для мобильного телефона, идентичный тому, что зафиксирован в материалах НАБУ.

Кроме того, в 2025 году она принимала участие в официальном учебном визите украинских прокуроров в Рим, организованном Консультативной миссией ЕС.

Состояние Ивахненко

Состояние фигурантки и её семьи оказалось впечатляющим. На имя Ивахненко зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретённый в 2025 году за 60 тысяч долларов, а также нежилое помещение площадью 152 кв. м на улице Малой Шияновской в Печерском районе Киева стоимостью 16,8 млн грн.

В то же время на имя её матери в Одессе оформлена квартира площадью 65 кв. м, а сама Елизавета в 2026 году искала парковочное место в одесском ЖК "Жемчужина" за 25–26 тысяч долларов.

Елизавета Ивахненко, которую НАБУ называет "Музой" Фото: Суспільне

Масштабы схемы по делу "Карфаген"

По версии НАБУ и САП, преступную организацию возглавлял заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива ("Канцлер").

Участники группировки под псевдонимами "Канцлер", "Муза", "Камрад" и "Флеш" создали систему "единого окна", через которую получали ежемесячную незаконную выгоду от более чем тысячи мошеннических колл-центров за возможность работать беспрепятственно, после чего легализовывали полученные средства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

6 сентября во время судебного заседания, на котором ВАКС поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генеральной прокуратуры Сергея Кропиву, стало известно о еще одном предполагаемом фигуранте дела.

Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Аппарата Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы.

Кроме того, генеральный прокурор Кравченко отреагировал на доказательства НАБУ и заявления о побеге.