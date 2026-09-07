Відсутній в декларації: журналісти виявили таємний будинок генпрокурора під Києвом (фото)

Журналісти проєкту Bihus.Info виявили у селищі Козин під Києвом великий маєток площею 300 квадратних метрів. На думку розслідувачів, цей будинок має стосунок до чинного генерального прокурора Руслана Кравченка.

Інформацію про проживання Кравченка в цьому домі журналісти отримали з власних джерел під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві. Про це заявляють представники проєкту Bihus.Info.

Йдеться про будинок площею близько 300м2, його власниця – 73-річна жінка, яка відкрила ФОП місяць тому. Цей будинок відсутній в декларації Генпрокурора, а про його місцезнаходження нам стало відомо з власних джерел. проєкт Bihus.Info

Журналісти оприлюднили дві світлини цього помешкання. З них помітно, що будинок має сучасний ремонт і схований від довколишніх будинків за високим парканом.

Під'їзд до ймовірного будинку генпрокурора Фото: BIHUS info

В місці ймовірного проживання генпрокурора в Козині присутній великий гараж для автомобілів і бетонний заїзд. Точного місця розташування будинку в Козині журналісти проєкту не вказали.

За даними прокурорів САП, саме Кропива міг координувати проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині. Відтак, слідство вважає Кропиву "довіреною особою генерального прокурора". проєкт Bihus.Info

Раніше Фокус повідомляв про те, як ВАКС обирає запобіжний захід Кропиві з офісу генпрокурора. Працівника генпрокуратури підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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Згодом стало відомо, що генпрокурор Кравченко відреагував на докази НАБУ та заяви про втечу. Очільник відомства розвіяв чутки про свою втечу та сейф з грошима, відсторонив фігуранта справи та оголосив про масові перевірки підлеглих на поліграфі.