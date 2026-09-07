Отримав майже 300 тисяч грн за рік: 42-річний прокурор Кропива домігся пенсії через суд, — ЗМІ

42-річний заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива з 2024 року декларує пенсійні виплати. У 2024 році він вказав 165,2 тис. грн пенсії, а у 2025 році — 283,3 тис. грн.

Про це повідомив “Главком”, посилаючись на дані декларацій та судового реєстру.

У квітні 2022 року Кропива подав позов проти департаменту кіберполіції Національної поліції, де до кінця грудня 2021 року працював заступником начальника.

Кропива вимагав скласти розрахунок вислуги років для призначення пенсії. Зокрема, він просив зарахувати один місяць за три місяці служби у складі миротворчої місії в Косово у липні 2006 — грудні 2007 року.

Також він домагався зарахування місяця за півтора роботи оперуповноваженим у Золотоніському міськвідділі міліції на Черкащині та служби у підрозділах по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

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На момент звільнення з поліції за власним бажанням у грудні 2021 року Кропива мав 20 років і 4 місяці вислуги. Після судового рішення її збільшили до 25 років 6 місяців 18 днів.

У березні 2023 року Кропива почав судитися з Головним управлінням Пенсійного фонду у Києві через відмову призначити пенсію. Наприкінці листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав відмову протиправною та зобов’язав Пенсійний фонд виплачувати пенсію. Її призначили з 13 грудня 2021 року.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн. Прокурор САП просив встановити заставу у 200 млн грн, а адвокат підозрюваного — зменшити її до 2 млн грн. Сам Кропива своєї вини не визнав.

За даними НАБУ і САП, Кропива, якого називають “Канцлером”, у середині 2025 року створив та очолив злочинну організацію. Її учасники, за версією слідства, систематично отримували хабарі за неперешкоджання незаконній діяльності кол-центрів.

Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації. За даними НАБУ і САП, понад 20 млн грн було витрачено на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно, а понад 10 млн грн розміщено на рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили корупційну схему, до якої були причетні колишній командир військового містечка у Львові та начальник одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ. За даними слідства, посадовець оцінив свої послуги у $2,2 млн. За цю суму він мав посприяти забудовнику в отриманні дозволу на будівництво багатоквартирного будинку на території військового містечка, а також планував отримати нерухомість вартістю понад 4 млн грн.

У травні Фокус також повідомляв про затримання виконувача обов’язків керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. За версією слідства, він систематично вимагав гроші у підприємця в обмін на те, щоб його працівників не мобілізували. Крім того, посадовець обіцяв захистити їх від перевірок представників ТЦК та правоохоронців. Його затримали під час отримання чергової суми хабаря.