Получил почти 300 тысяч грн за год: 42-летний прокурор Кропива добился назначения пенсии через суд, — СМИ

42-летний заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергей Кропива с 2024 года декларирует пенсионные выплаты. В 2024 году он указал 165,2 тыс. грн пенсии, а в 2025 году — 283,3 тыс. грн.

Об этом сообщил "Главком", сославшись на данные деклараций и судебного реестра.

В апреле 2022 года Кропива подал иск против департамента киберполиции Национальной полиции, где до конца декабря 2021 года работал заместителем начальника.

Кропива потребовал составить расчет стажа для назначения пенсии. В частности, он просил зачесть один месяц за три месяца службы в составе миротворческой миссии в Косово в период с июля 2006 года по декабрь 2007 года.

Кроме того, он добивался зачета одного месяца в качестве полутора месяцев работы в качестве оперуполномоченного в Золотоношском городском отделении милиции в Черкасской области и службы в подразделениях по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

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На момент увольнения из полиции по собственному желанию в декабре 2021 года Кропива имел 20 лет и 4 месяца стажа. После вынесения судебного решения его увеличили до 25 лет, 6 месяцев и 18 дней.

В марте 2023 года Кропива начал судебный процесс против Главного управления Пенсионного фонда в Киеве из-за отказа в назначении пенсии. В конце ноября 2023 года Киевский окружной административный суд признал отказ противоправным и обязал Пенсионный фонд выплачивать пенсию. Её назначили с 13 декабря 2021 года.

6 сентября Высший антикоррупционный суд назначил Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн. Прокурор САП просил установить залог в размере 200 млн грн, а адвокат подозреваемого — уменьшить его до 2 млн грн. Сам Кропива свою вину не признал.

По данным НАБУ и САП, Кропива, которого называют "Канцлером", в середине 2025 года создал и возглавил преступную организацию. Её участники, по версии следствия, систематически получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров.

На данный момент раскрыты пять участников преступной организации. По данным НАБУ и САП, более 20 млн грн было потрачено на недвижимость, драгоценности и ценное движимое имущество, а более 10 млн грн размещено на счетах близких лиц под видом легальных доходов.

Напомним, ранее НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему, к которой были причастны бывший командир военного городка во Львове и начальник одного из управлений Военной службы правопорядка ВСУ. По данным следствия, чиновник оценил свои услуги в 2,2 млн долларов. За эту сумму он должен был помочь застройщику получить разрешение на строительство многоквартирного дома на территории военного городка, а также планировал получить недвижимость стоимостью более 4 млн гривен.

В мае Фокус также сообщал о задержании исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного ТЦК и СП. По версии следствия, он систематически вымогал деньги у предпринимателя в обмен на то, чтобы его сотрудников не мобилизовали. Кроме того, чиновник обещал защитить их от проверок со стороны представителей ТЦК и правоохранительных органов. Его задержали во время получения очередной суммы взятки.