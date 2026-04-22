Экс-глава СБУ Малюк впервые появился на публике после отставки: где он сейчас и чем занят

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что он не в политике, но занимается не менее важными делами.

Он посетил допремьерный показфильма "Киллхаус", организованный Третьим штурмовым корпусом, рассказал в Facebook основатель Института мировой политики и политический журналист Виктор Шлинчак.

По его словам, Малюк выглядел энергичным, а гости мероприятия выстраивались в очередь, чтобы с ним сфотографироваться.

Шлинчак также отметил, что Малюк, а также Кирилл Буданов и Андрей Билецкий появились в заключительных кадрах картины, основанной на реальной операции по спасению гражданской пары во время войны.

В комментарии "ТСН" экс-глава СБУ, который на несколько месяцев пропал з публичного пространства, рассказал, что он "точно не политик".

"Я занимаюсь на данный момент войной, продолжаю выполнять задачи Верховного главнокомандующего, замыкаюсь на врио главы СБУ Хмару (Евгений Хмара, — прим. ред), генерала и побратима, занимаюсь организацией и проведением асиметричных ударов по РФ. Это работа и в воздухе, и в море, и во вражеских тылах", — поведал военнослужащий.

По его словам, он плечом к плечу с парнями продолжает это направление, и с нового года их деятельность нанесла противнику не один миллиард убытков.

Из последних операций Малюк назвал удар по нефтеэкспортным мощностям в Балтийском море: в Приморске и Усть-Луге:

"Это по сути половина грязных нефтерублей, которые идут на войну. И там Служба работала вместе с другими Силами обороны. И я был плечом к плечу с нашими ребятами и в режиме реального времени мы уничтожали в том числе нефтеналивные стендера, механизмы, которые заливают и подсанкционные суда, и так далее".

Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину в Силах обороны, и тех, кто не в рядах армии, но присоединился к этому процессу.

"Потому что действительно и страна истощена, и обществоистощено, но мы должны как никогда сплотиться", — уверен Малюк.

Отставка Василия Малюка

5 января 2026 года народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы скорее всего будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ", — написал парламентарий.

В тот же день сам Малюк подтвердил эту иформацию. По его словам, он уходит с поста руководителя Службы, но остается в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с Малюком. В соцсети он сообщил, что поблагодарил главу СБУ ха боевую работу и предложил сосредоточиться на ассиметричных операциях.

Народный депутат Богдан Кицак объяснил, что генерал-лейтенант Василий Малюк реализовал "фантастические спецоперации" во вражеском тылу, но длительное пребывание на руководящей должности несколько "замыливает" глаз.

Напомним, Фокус подготовил материал о спецоперациях СБУ за время руководства Василия Малюка, которые стали первыми в истории. Среди них — знаменитая "Паутина", когда украинские дроны вылетали из грузовиков и били по стратегическим бомбардировщикам ВС РФ.