"Ключевая задача — реформировать СБУ": нардеп объяснил, почему Зеленский заменил Малюка (видео)

Народный депутат Богдан Кицак объяснил, что генерал-лейтенант Василий Малюк реализовал "фантастические спецоперации" во вражеском тылу, но длительное пребывание на руководящей должности несколько "замыливает" глаз. Решение об увольнении главы Службы безопасности Украины решили провести через парламент, чтобы не возникало сомнений в его законности.

Парламентарий поблагодарил Малюка "за его фантастические спецоперации в тылу врага", детали которых сейчас изучают и "разбирают по крупицам" все военные разведки мира. Иностранцы пытаются научиться у Украины, как наносить превентивный удар и существенный ущерб с минимальными потерями или вообще без них. Об этом он сказал 6 января в проекте "Украинский фокус. Утро" в эфире "Еспресо".

"Сегодня нам нужно понимать, что долгий период пребывания на любой должности в правоохранительных органах немного влияет на то, что оно замыливает то, что происходит внутри страны", — пояснил Кицак.

По его словам, из-за этого президент Украины Владимир Зеленский решил перевести Малюка внутри СБУ, чтобы он полностью сконцентрировался на всех спецоперациях.

"И, собственно, этот военизированный блок, который есть в рамках СБУ, он будет им заведовать, его вести и доказывать свою эффективность, что было неоднократно уже продемонстрировано с его стороны", — подчеркнул нардеп.

Также он рассказал, какие цели стоят перед генерал-майором Евгением Хмарой, который будет временно исполнять обязанности главы СБУ.

"В отношении господина Хмары, то он будет сейчас заниматься и его ключевая задача будет ликвидировать и реформировать СБУ и забрать со стороны этого уважаемого органа несвойственные функции, которые, скажем так, вызвали очень долгий период времени существования самой службы двоякие представления и видение относительно того, должен ли этот орган заниматься там экономической деятельностью или любой другой, что не имеет отношения к развитию, к внутренней стабильности, стабильности государства", — сообщил Кицак.

Он подтвердил, что за эту кадровую перестановку будет голосовать Верховная Рада.

"Ранее мы дали полномочия президенту для того, чтобы он в условиях военного положения мог увольнять непосредственного главу Службы безопасности Украины, потому что это его непосредственная вертикаль. Но для того, чтобы не было никаких каких-то правовых недоразумений, то это решение пройдет через Верховную Раду Украины, чтобы оно было полностью законное и легитимное", — отметил депутат.

Он выразил надежду, что в зале наберется 226 голосов, чтобы решение было принято, и руководители приступили к работе на направлениях, которые будут возглавлять.

Напомним, Фокус подготовил материал о спецоперациях СБУ за время руководства Василия Малюка, которые стали первыми в истории. Среди них — знаменитая "Паутина", когда украинские дроны вылетали из грузовиков и били по стратегическим бомбардировщикам ВС РФ.

5 января с Евгением Хмарой, который будет врио главы СБУ, встретился президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что опыт спецназовцев и подразделения ЦСО "А" СБУ планируют масштабировать.