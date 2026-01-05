Увольнение Малюка: какие спецоперации СБУ стали первыми в истории (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский переместит пока действующего руководителя Служба безопасности Украины, генерал-лейтенанта Василия Малюка на новую должность, на которой он и дальше будет заниматься асимметричными спецоперациями против Российской Федерации. Какие спецоперации нанесли ущерб россиянам в течение четырех лет пребывания Малюка на посту главы СБУ и какие из них состоялись впервые в истории?

Благодаря Василию Малюку асимметричные операции Украины стали "сильнейшими в мире", написал Зеленский в Telegram, принимая отставку чиновника. Фокус собрал информацию о спецоперациях СБУ, которые состоялись впервые в истории и приходятся на время пребывания главы СБУ в должности.

Деятельность Малюка — детали ударов по РФ, которые состоялись впервые в истории

Василий Малюк возглавлял СБУ с июля 2022 года по 5 января 2025 года. Отставка должна быть утверждена Верховной Радой, но генерал-лейтенант уже написал заявление о том, что идет с должности.

Какие ключевые спецоперации Малюка в СБУ состоялись впервые в истории?

Удары по Крымскому мосту

СБУ при Малюке провела три удара по Крымскому мосту — незаконно построенному россиянами сооружению. При этом первая атака — тайная спецоперация с привлечением традиционных методов, но другие две — первые случаи систематического использования дронов для ударов по инфраструктурным объектам противника.

8 октября 2022 года состоялся первый удар по Крымскому мосту. Ведомство провело сложную многошаговую спецоперацию, благодаря которой на мост приехала фура, нагруженная 21 тонной взрывчатки. Фура взорвалась: взрывная волна задела автомобильную и железнодорожную часть сооружения.

17 июля 2023 года — второй удар. Крымский мост атаковали пять морских дронов СБУ Sea Baby, которые привезли тонну взрывчатки для подрыва опоры.

3 июня 2025 года — третий удар. В этой спецоперации СБУ могли участвовать подводные дроны, которые смогли добраться до опор Крымского моста, несмотря на системы защиты, построенные ВС РФ.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года — первая в истории атака на стратегические бомбардировщики ВС РФ. Сначала росСМИ сообщили о громких звуках в районе российских военных аэродромов. Впоследствии выяснилось, что стая беспилотников вылетела из грузовиков и поразила самолеты стратегической авиации ВС РФ. Серия видео, опубликованный СБУ, показала, как СБУ устанавливает самолеты-цели для ударов, а затем следит за моментом попадания. Итоги "Паутины" — россияне потеряли около 41 самолета (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160), которые получили повреждения в результате атаки дронов СБУ. Ориентировочный ущерб — на 2 млрд долл.

Атака на подводную лодку ВС РФ

В декабре прогремели взрывы в районе порта Новороссийска. Видео с места событий, снятое российской камерой наблюдения, показало, как взлетела в воздух одна из трех подводных лодок проекта "Варшавянка", которые прятались в Военной бухте. СБУ сообщила, что спецоперацию осуществили благодаря подводному дрону Sub Sea Baby. Удары по подводной лодке — первый случай, когда субмарину уничтожил подводный дрон.

Деятельность Малюка — кадры попадания по подводной лодке "Варшвянка" в Новороссийске

Удары по нефтяной отрасли РФ и по "теневому флоту"

На портале СБУ публикуются регулярные отчеты об ударах дронов по позициям ВС РФ на фронте, а также по складам и казармам противника на расстоянии 100-300 км от линии боев. Кроме того, происходят атаки на военные и стратегические объекты на российской территории. Однако впервые в истории состоялось наложение "санкций" на Украины в морской сфере.

Во-первых, дроны СБУ атаковали теневой флот РФ, который перевозит российскую нефть. В Черном море — удары по танкерам Midvolga-2, Kairos и Virat. В Средиземном море — атака на танкер QENDIL, на котором мог находиться топ-офицер ГРУ. В Атлантическом океане — удар по еще одному танкеру Mersin у берегов Сенегала.

Во-вторых, в Каспийском море зимой 2025 года стало известно о серии налетов дронов СБУ на российские нефтедобывающие платформы: приостановили качку нефти и газа на несколько дней. Кроме того, там же взорвали корабль, который вез оружие из Ирана.

Отметим, в январе медиа сообщили о первом ударе дронов Украины по нефтеперерабатывающему заводу в Ильске, расположенном в Краснодарском крае РФ. На видео с места событий — яркое зарево в направлении стратегического объекта РФ.

Напоминаем, 5 января Фокус рассказал об офицере СБУ Евгении Хмаре, который может стать руководителем ведомства после Василия Малюка.