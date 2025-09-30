"Уровень тревожности растет": оккупанты усилили защиту Крымского моста (фото, видео)

На Керченском мосту установлены новые защитные объекты. Визуально они выглядят крепче, чем предыдущие, разрушенные штормами.

Related video

Теперь барьер состоит из трех линий защиты — баржи и две линии защитных барьеров по всей линии Керченского моста, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал соответствующие фото и видео

Андрющенко отметил, что визуально эти укрпления выглядят крепче, чем те, которые были сломаны осенними штормами в прошлом году.

"Уровень тревожности за главный тотем Путина растет", – добавил автор.

Атаки на Крымский мост: что известно

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину спецслужбы уже трижды атаковали этот объект.

Первая атака зафиксирована 8 октября 2022 года, когда на мосту взорвался грузовик с 21 тонной взрывчатки. Взрыв повредил жеоелнодорожные колии и привел к обвалу двух автомобильных секций моста.

Второй удар мост пережил 17 июля 2023 года, когда его атаковали пять морских дронов Sea Baby, из которых три пришлось ликвидировать, но два достигли цели и врезались в опоры. Это повлекло обвал секции и повреждение железнодорожных колий. Чтобы восстановить движение по мосту, оккупационным властям понадобилось три месяца.

Третий удар был осуществлен 3 июня 2025 года. Сначала рано утром более тонны взрывчатки повредили подводные подпорки моста, а после 14 часов дня прогремел еще один взрыв. Для спецоперации по атаке на Крымский мост могли быть применены морские дроны "Марічка" и Толока".

Три удара по Крымскому мосту дали свои результаты: Василий Малюк утверждает, что они были успешными. Как следствие — серьезные повреждения опор конструкции, так называемых "быков". После этого Крымский мост функционирует в ограниченном режиме, в частности через него движутся грузовики не более 5 тонн, и никакой военной логистики врага.

"По сути, мост сегодня функционирует в режиме — не более 5 тонн двигаются грузовики, никакой логистики военной враг там не перемещает. Поэтому это такая, я бы сказал, аварийная конструкция", — говорил глава СБУ Василий Малюк в августе этого года.

Напомним, эксперт рассказал о проблемах, которые возникли у РФ из-за ударов по Крымскому мосту.

Также сообщалось, почему есть смысл продолжать удары по Крымскому мосту.