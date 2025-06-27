"Ничего не могут перебросить": эксперт рассказал о проблемах, которые возникли у РФ из-за ударов по Крымскому мосту

Вследствие успешных атак ВСУ по Крымскому мосту у россиян возникли серьезные проблемы: теперь они не могут использовать его для различных перевозок и им приходится применять менее эффективные логистические средства.

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Россия не может после ударов по Крымскому мосту использовать его ни для железнодорожных, ни для автомобильных логистических перевозок. Ранее они именно это сооружение активно применяли для таких нужд и в частности переброски военной техники или оружия. О последствиях ударов по Крымскому мосту рассказал военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что о состоянии Крымского моста в результате украинских атак лучше спрашивать в Генштабе ВСУ. Однако он считает, согласно обнародованной информации в сети, что россияне стали меньше пользоваться железнодорожными путями, которые проходят по мосту. Зато для переброски оружия и техники им приходится пользоваться паромами.

Такая ситуация у россиян складывается, по словам Михненко, по нескольким причинам.

"Крымский мост, во-первых, получил определенные повреждения, во-вторых, находится постоянно под прицелом, в-третьих, они видят нестабильность его работы", — рассказал эксперт, отметив, что россияне это понимают.

По его словам, когда периодически возникают угрозы ударов по мосту, то пускать транспорт становится невозможно, поскольку формируются пробки как на въезде, так и на выезде с Крымского моста.

"То есть они даже автотранспортом ничего не могут перебросить", — отметил Михненко.

Также эксперт добавил, что сейчас есть даже слухи о том, что россияне даже грузовой транспорт не пускают через Крымский мост.

В конце Михненко отметил, что мост сейчас у россиян играет роль больше как символ того, "что когда-то было построено Владимиром Путиным".

Атака по Крымскому мосту: о каких последствиях известно

Одна из крайних атак по Крымскому мосту состоялась в начале июня, когда в районе конструкции прогремели мощные взрывы.

Как рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 3 июня, в результате этих ударов была повреждена важная и сложная часть конструкции.

Зато пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков тогда подтвердил удар по Крымскому мосту. Однако он заявил, что в результате спецоперации СБУ конструкция не была повреждена.

Напомним, на днях Крым в очередной раз атаковали беспилотники: взрывы прогремели в разных районах полуострова, местные паблики сообщили о вероятном ударе по аэродрому.

Также ночью 26 июня Московскую область атаковали беспилотники: взрывы в частности прозвучали в столице РФ и Подмосковье.