"Нічого не можуть перекинути": експерт розповів про проблеми, які виникли у РФ через удари по Кримському мосту

Внаслідок успішних атак ЗСУ по Кримському мосту у росіян виникли серйозні проблеми: тепер вони не можуть використовувати його для різноманітних перевезень і їм доводиться застосовувати менш ефективні логістичні засоби.

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Росія не може після ударів по Кримському мосту використовувати його ані для залізничних, ані для автомобільних логістичних перевезень. Раніше вони саме цю споруду активно застосовували для таких потреб і зокрема перекидання військової техніки чи зброї. Про наслідки ударів по Кримському мосту розповів військовий експерт Антон Міхненко в етері Radio NV.

Експерт зазначив, що про стан Кримського мосту внаслідок українських атак краще запитувати у Генштабі ЗСУ. Однак він вважає, відповідно до оприлюдненої інформації у мережі, що росіяни стали менше послуговуватися залізничними шляхами, які проходять по мосту. Натомість для перекидання зброї і техніки їм доводиться користуватися паромами.

Така ситуація у росіян складається, за словами Міхненка, через кілька причин.

"Кримський міст, по-перше, отримав певні пошкодження, по-друге, перебуває постійно під прицілом, по-третє, вони бачать нестабільність його роботи", — розповів експерт, зазначивши, що росіяни це розуміють.

За його словами, коли періодично виникають загрози ударів по мосту, то пускати транспорт стає неможливо, оскільки формуються затори як на в'їзді, так і на виїзді з Кримського мосту.

"Тобто вони навіть автотранспортом нічого не можуть перекинути", — зазначив Міхненко.

Також експерт додав, що наразі є навіть чутки про те, що росіяни навіть вантажний транспорт не пускають через Кримський міст.

Наприкінці Міхненко зазначив, що міст наразі у росіян відіграє роль більше як символ того, "що колись було побудоване Володимиром Путіним".

Атака по Кримському мосту: про які наслідки відомо

Одна з крайніх атак по Кримському мосту відбулася на початку червня, коли у районі конструкції прогриміли потужні вибухи.

Як розповів спікер Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону 3 червня, внаслідок цих ударів було пошкоджено важливу та складну частину конструкції.

Натомість речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков тоді підтвердив удар по Кримському мосту. Однак він заявив, що внаслідок спецоперації СБУ конструкція не була пошкоджена.

Нагадаємо, цими днями Крим вчергове атакували безпілотники: вибухи прогриміли у різних районах півострова, місцеві пабліки повідомили про ймовірний удар по аеродрому.

Також уночі 26 червня Московську область атакували безпілотники: вибухи зокрема пролунали у столиці РФ та Підмосков'ї.