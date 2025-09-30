"Рівень тривожності зростає": окупанти посилили захист Кримського мосту (фото, відео)

На Керченському мосту встановлено нові захисні об'єкти. Візуально вони мають міцніший вигляд, ніж попередні, зруйновані штормами.

Тепер бар'єр складається з трьох ліній захисту — баржі і дві лінії захисних бар'єрів по всій лінії Керченського мосту, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко зазначив, що візуально ці укріплення виглядають міцнішими, ніж ті, які були зламані осінніми штормами минулого року.

"Рівень тривожності за головний тотем Путіна зростає", — додав автор.

Атаки на Кримський міст: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну спецслужби вже тричі атакували цей об'єкт.

Перша атака зафіксована 8 жовтня 2022 року, коли на мосту вибухнула вантажівка з 21 тонною вибухівки. Вибух пошкодив залізничні колії та призвів до обвалу двох автомобільних секцій мосту.

Другий удар міст пережив 17 липня 2023 року, коли його атакували п'ять морських дронів Sea Baby, з яких три довелося ліквідувати, але два досягли мети і врізалися в опори. Це спричинило обвал секції та пошкодження залізничних колій. Щоб відновити рух мостом, окупаційній владі знадобилося три місяці.

Третій удар було здійснено 3 червня 2025 року. Спочатку рано вранці понад тонну вибухівки пошкодили підводні підпірки мосту, а після 14-ї години дня прогримів ще один вибух. Для спецоперації з атаки на Кримський міст могли бути застосовані морські дрони "Марічка" і Толока".

Три удари по Кримському мосту дали свої результати: Василь Малюк стверджує, що вони були успішними. Як наслідок — серйозні пошкодження опор конструкції, так званих "биків". Після цього Кримський міст функціонує в обмеженому режимі, зокрема через нього рухаються вантажівки, що не перевищують 5 тонн, і жодної військової логістики ворога.

"По суті, міст сьогодні функціонує в режимі — не більше 5 тонн рухаються вантажівки, жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна конструкція", — говорив голова СБУ Василь Малюк у серпні цього року.

