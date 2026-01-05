Звільнення Малюка: які спецоперації СБУ стали першими в історії (відео)

Президент України Володимир Зеленський перемістить поки що чинного керівника Служба безпеки України, генерал-лейтенанта Василя Малюка на нову посаду, на якій він і далі займатиметься асиметричними спецопераціями проти Російської Федерації. Які спецоперації завдали шкоди росіянам протягом чотирьох років перебування Малюка на посаді глави СБУ і які з них відбулись вперше в історії?

Завдяки Василю Малюку асиметричні операції України стали "найсильнішими у світі", написав Зеленський у Telegram, приймаючи відставку посадовця. Фокус зібрав інформацію про спецоперації СБУ, які відбулись вперше в історії й припадають на час перебування глави СБУ на посаді.

Діяльність Малюка — деталі ударів по РФ, які відбулись вперше в історії

Василь Малюк очолював СБУ з липня 2022 року по 5 січня 2025 року. Відставка має бути затверджена Верховною Радою, але генерал-лейтенант вже написав заяву про те, що бажає іти з посади.

Які ключові спецоперації Малюка у СБУ відбулись вперше в історії?

Удари по Кримському мосту

СБУ за часів Малюка провела три удари по Кримському мосту — незаконно збудованій росіянами споруді. Водночас перша атака — таємна спецоперація із залученням традиційних методів, але інші дві — перші випадки систематичного використання дронів для ударів по інфраструктурних об'єктах противника.

Відео дня

8 жовтня 2022 року відбувся перший удар по Кримському мосту. Відомство провело складну багатокрокову спецоперацію, завдяки якій на міст приїхала фура, навантажена 21 тонною вибухівки. Фура вибухнула: вибухова хвиля зачепила автомобільну та залізничну частину споруди.

17 липня 2023 року — другий удар. Кримський міст атакували п'ять морських дронів СБУ Sea Baby, які привезли тонну вибухівки для підриву опори.

3 червня 2025 року — третій удар. У цій спецоперації СБУ могли брати участь підводні дрони, які змогли дістатись до опор Кримського мосту попри системи захисту, збудовані ЗС РФ.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" відбулась 1 червня 2025 року — перша в історії атака на стратегічні бомбардувальники ЗС РФ. Спершу росЗМІ повідомили про гучні звуки у районі російських військових аеродромів. Згодом з'ясувалось, що зграя безпілотників вилетіла з вантажівок та уразила літаки стратегічної авіації ЗС РФ. Серія відео, опублікованих СБУ, показала, як СБУ встановлює літаки-цілі для ударів, а потім стежить за моментом влучання. Підсумки "Павутини" — росіяни втратили приблизно 41 літак (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160), які отримали пошкодження внаслідок атаки дронів СБУ. Орієнтовна шкода — на 2 млрд дол.

Атака на підводний човен ЗС РФ

У грудні пролунали вибухи у районі порту Новоросійська. Відео з місця подій, зняте російською камерою спостереження, показало, як злетів у повітря один з трьох підводних човнів проєкту "Варшавянка", які ховались у Військовій бухті. СБУ повідомила, що спецоперацію здійснили завдяки підводному дрону Sub Sea Baby. Удари по підводному човну — перший випадок, коли субмарину знищив підводний дрон.

Діяльність Малюка — кадри влучання по підводному човну "Варшавянка" у Новоросійську

Удари по нафтовій галузі РФ та по "тіньовому флоту"

На порталі СБУ публікуються регулярні звіти про удари дронів по позиціях ЗС РФ на фронті, а також по складах і казармах противника на відстані 100–300 км від лінії боїв. Крім того, відбуваються атаки на військові та стратегічні об'єкти на російській території. Однак вперше в історії відбулось накладання "санкцій" України у морській сфері.

По-перше, дрони СБУ атакували тіньовий флот РФ, який перевозить російську нафту. У Чорному морі — удари по танкерах Midvolga-2, Kairos та Virat. У Середземному морі — атака на танкер QENDIL, на якому міг перебувати топофіцер ГРУ. У Атлантичному океані — удар по ще одному танкеру Mersin біля берегів Сенегалу.

По-друге, у Каспійському морі взимку 2025 року стало відомо про серію нальотів дронів СБУ на російські нафтовидобувні платформи: призупинили качання нафти та газу на кілька днів. Крім того, там же підірвали корабель, який віз зброю з Ірану.

Зазначимо, у січні медіа повідомили про перший удар дронів України по нафтопереробному заводу в Ільську, розташованому у Краснодарському краї РФ. На відео з місця подій — яскрава заграва у напрямку стратегічного об'єкта РФ.

