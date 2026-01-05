Звільнення Малюка: які спецоперації СБУ стали першими в історії (відео)
Президент України Володимир Зеленський перемістить поки що чинного керівника Служба безпеки України, генерал-лейтенанта Василя Малюка на нову посаду, на якій він і далі займатиметься асиметричними спецопераціями проти Російської Федерації. Які спецоперації завдали шкоди росіянам протягом чотирьох років перебування Малюка на посаді глави СБУ і які з них відбулись вперше в історії?
Завдяки Василю Малюку асиметричні операції України стали "найсильнішими у світі", написав Зеленський у Telegram, приймаючи відставку посадовця. Фокус зібрав інформацію про спецоперації СБУ, які відбулись вперше в історії й припадають на час перебування глави СБУ на посаді.
Діяльність Малюка — деталі ударів по РФ, які відбулись вперше в історії
Василь Малюк очолював СБУ з липня 2022 року по 5 січня 2025 року. Відставка має бути затверджена Верховною Радою, але генерал-лейтенант вже написав заяву про те, що бажає іти з посади.
Які ключові спецоперації Малюка у СБУ відбулись вперше в історії?
Удари по Кримському мосту
СБУ за часів Малюка провела три удари по Кримському мосту — незаконно збудованій росіянами споруді. Водночас перша атака — таємна спецоперація із залученням традиційних методів, але інші дві — перші випадки систематичного використання дронів для ударів по інфраструктурних об'єктах противника.
8 жовтня 2022 року відбувся перший удар по Кримському мосту. Відомство провело складну багатокрокову спецоперацію, завдяки якій на міст приїхала фура, навантажена 21 тонною вибухівки. Фура вибухнула: вибухова хвиля зачепила автомобільну та залізничну частину споруди.
17 липня 2023 року — другий удар. Кримський міст атакували п'ять морських дронів СБУ Sea Baby, які привезли тонну вибухівки для підриву опори.
3 червня 2025 року — третій удар. У цій спецоперації СБУ могли брати участь підводні дрони, які змогли дістатись до опор Кримського мосту попри системи захисту, збудовані ЗС РФ.
Операція "Павутина"
Операція "Павутина" відбулась 1 червня 2025 року — перша в історії атака на стратегічні бомбардувальники ЗС РФ. Спершу росЗМІ повідомили про гучні звуки у районі російських військових аеродромів. Згодом з'ясувалось, що зграя безпілотників вилетіла з вантажівок та уразила літаки стратегічної авіації ЗС РФ. Серія відео, опублікованих СБУ, показала, як СБУ встановлює літаки-цілі для ударів, а потім стежить за моментом влучання. Підсумки "Павутини" — росіяни втратили приблизно 41 літак (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160), які отримали пошкодження внаслідок атаки дронів СБУ. Орієнтовна шкода — на 2 млрд дол.
Атака на підводний човен ЗС РФ
У грудні пролунали вибухи у районі порту Новоросійська. Відео з місця подій, зняте російською камерою спостереження, показало, як злетів у повітря один з трьох підводних човнів проєкту "Варшавянка", які ховались у Військовій бухті. СБУ повідомила, що спецоперацію здійснили завдяки підводному дрону Sub Sea Baby. Удари по підводному човну — перший випадок, коли субмарину знищив підводний дрон.
Удари по нафтовій галузі РФ та по "тіньовому флоту"
На порталі СБУ публікуються регулярні звіти про удари дронів по позиціях ЗС РФ на фронті, а також по складах і казармах противника на відстані 100–300 км від лінії боїв. Крім того, відбуваються атаки на військові та стратегічні об'єкти на російській території. Однак вперше в історії відбулось накладання "санкцій" України у морській сфері.
По-перше, дрони СБУ атакували тіньовий флот РФ, який перевозить російську нафту. У Чорному морі — удари по танкерах Midvolga-2, Kairos та Virat. У Середземному морі — атака на танкер QENDIL, на якому міг перебувати топофіцер ГРУ. У Атлантичному океані — удар по ще одному танкеру Mersin біля берегів Сенегалу.
По-друге, у Каспійському морі взимку 2025 року стало відомо про серію нальотів дронів СБУ на російські нафтовидобувні платформи: призупинили качання нафти та газу на кілька днів. Крім того, там же підірвали корабель, який віз зброю з Ірану.
Зазначимо, у січні медіа повідомили про перший удар дронів України по нафтопереробному заводу в Ільську, розташованому у Краснодарському краї РФ. На відео з місця подій — яскрава заграва у напрямку стратегічного об'єкта РФ.
