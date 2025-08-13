"Аварійна конструкція": після атак РФ не використовує Кримський міст для логістики, Малюк розкрив деталі операцій

Внаслідок трьох успішних операцій СБУ щодо ударів по Кримському мосту упродовж 2022-2025 років конструкція стала практично "аварійною". Зараз міст функціонує з суттєвими обмеженнями, які не дозволяють переміщуватися тут вантажівкам більше 5 тонн, і жодної військової логістики ворог через споруду не здійснює. Усі три операції були успішними і мали свої тонкощі.

Удари по Кримському мосту стали однією з "візитівок" сотень операцій українських спецслужб, виконаних за час повномасштабної війни. Про подробиці розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю каналу "Ми — Україна".

Під час розмови журналістка каналу запитала у голови СБУ про операції, які успішно вдалося реалізувати проти Росії. Василь Малюк згадав окремо про операцію "Павутина", для якої спецслужбам довелося створити фіктивну компанію у Челябінську.

Продовжуючи розмову, Малюк також пригадав про три удари по Кримському мосту, перший з яких було реалізовано у жовтні 2022 року.

"Насправді реалізацій сотні і кожна з них варта поваги і вона варта уваги. Але якщо, ну… Можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то так, дійсно, Кримський міст. Особливо перший удар, це було 8 жовтня 2022 року. Це було 70-річчя путлєра (Путіна — ред.). І саме тоді ми зробили йому відповідний подарунок", — зазначив Малюк.

Голова СБУ пригадав ранок того дня, коли було реалізовано перший удар. Частина дорожнього полотна конструкції опинилася у воді, а поруч, на залізничних шляхах, палали цистерни з пальним. Цю операцію Василь Малюк назвав "мегауспішною".

Продовженням операції ударів по Кримському мосту стала друга атака, здійснена у 2023 році. Тоді спецслужбам вдалося пробратися вже не з суші, а з моря.

"Ну, проте, не лише єдиний це був удар по Кримському мосту. Через рік, у 2023 році, ми уже зайшли не з суші, а зайшли з моря", — зазначив Малюк.

Друга атака була реалізована за допомогою двох надводних дронів. Її було здійснено завдяки колективу 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки, а також генералу Хантеру — побратиму голови СБУ, як зазначив сам Малюк.

Третя атака на Кримський міст відбулася у 2025 році. Ця операція також мала свої особливості, адже спецслужби підібралися до конструкції під водою.

"Я не буду розповідати всіх деталей, але ми заходили з суші, заходили по водному дзеркалу. І в 2025 році ми зайшли під водою. Було два удари, в кожному було тонна сто в тротиловому еквіваленті", — поділився голова СБУ.

Удари по Кримському мосту: які наслідки операцій СБУ

Три удари по Кримському мосту дали свої результати: Василь Малюк стверджує, що вони були успішними. Як наслідок — серйозні ушкодження опор конструкції, так званих "биків". Після цього Кримський міст функціонує в обмеженому режимі, зокрема через нього рухаються вантажівки не більше 5 тонн, і жодної військової логістики ворога.

"По суті, міст сьогодні функціонує в режимі — не більше 5 тонн рухаються вантажівки, жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна конструкція", — поділився голова СБУ.

На запитання журналістки, чи варто очікувати четвертого удару по Кримському мосту, Василь Малюк не відповів. Однак додав, що спецслужби здійснюють ще багато інших операцій у боротьбі з ворогом.

