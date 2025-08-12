"Не встиг": Малюк розповів, що убитий у Москві Саркісян планував його ліквідацію

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян планував ліквідувати його та одного з його заступників, але не встиг, бо його було підірвано в холі багатоповерхівки у Москві. Очільник СБУ також прокоментував ліквідацію генерал-лейтенанта ЗС РФ Ігоря Кирилова.

Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", опублікованому 12 серпня, не визнав, що ліквідація кримінального авторитета та російського генерала була роботою українських спецслужб. Утім він розповів, до яких злочинів були причетні Саркісян і Кирилов.

Армен Саркісян заснував на окупованій території Донецької області приватну військову армію "Арбат", яку, за словами голови СБУ, назвали "Арменбатом".

"Це ті, хто на території "ДНР" працювали проти Сил оборони", — пояснив Малюк.

Він додав, що приватна армія Саркісяна працювала і в Курській області РФ. Під час Євромайдану у 2013-2014 роках він очолював силове крило Віктора Януковича.

"Це той, на чиїх руках кров наших ні в чому не повинних громадян", — сказав голова СБУ.

Василя Малюка хотів ліквідувати Армен Саркісян

Крім того, за словами Малюка, Саркісян був резидентом Федеральної служби безпеки РФ серед злочинців і представляв там їхні інтереси. Він працював з центральним апаратом ФСБ і головним управлінням відомства по Московській області. Голова СБУ зазначив, що Саркісян був причетний і до планування його вбивства.

"Це той, хто планував і мою ліквідацію, і одного з моїх заступників, правда, не встиг", — сказав Малюк.

Він додав, що не буде нічого додатково коментувати чи визнавати щодо вибуху в одному з елітних житлових комплексів у Москві, від якого загинув Саркісян.

Малюк прокоментував убивство Кирилова

Журналістка також поставила питання щодо вбивства генерал-лейтенанта російської армії Ігоря Кирилова, який віддавав команди про бомбардування Маріуполя, і керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ в Криму Валерія Транковського.

"Офіційно ми нічого визнавати не будемо, але прокоментуємо, звичайно. Кирилов — "хімічний" генерал так званий, це генерал-лейтенант ворожий. Він очолював окреме угруповання військ, а саме хімічні війська російської федерації", — відповів Малюк.

За словами голови СБУ, на момент смерті від вибуху у Москві Ігор Кирилов понад 4,5 тисячі разів віддав команду застосувати проти українських військових хімічну зброю локального радіуса дії на лінії бойового зіткнення, а також неодноразово наказував убивати українських бійців. Також Малюк згадав, що Кирилов у 2023 році заявляв про підготовку у США "бойових" малярійних комарів для скидання на позиції ЗС РФ в Україні.

Армена Саркісяна ліквідували у Москві в ЖК "Алые паруса" 3 лютого 2025 року. Вибух стався, коли він зайшов у під'їзд з охоронцем. Того ж дня російські ЗМІ повідомили, що Армен Саркісян, якого підірвали в Москві, дістав важкі поранення та помер у лікарні.

Генерал-лейтенант Ігор Кирилов загинув від вибуху у Москві 17 грудня 2024 року. Вибухівку було заховано в самокат. Кирилов командував військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ й напередодні отримував від СБУ підозру у воєнних злочинах.