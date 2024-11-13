Помста за Вінницю: ліквідований керівник штабу ракетних кораблів ЧФ РФ в Криму, — джерела Фокусу

На руках воєнного злочинця життя 29 жителів Вінниці. Ліквідовано Транковського на вулиці Шевченка в Севастополі. Внаслідок підриву керівник штабу втратив нижні кінцівки, через що загинув на місці.

13 листопада стало відомо, що в окупованому Криму в місті Севастополь у власному автомобілі підірвали керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Окупант загинув на місці від кровотрати. Про це Фокусу розповіли джерела в СБУ.

"Сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського — успішна спецоперація СБУ. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові", — повідомляє джерело.

Зазначається, що Валерій Транковський був воєнним злочинцем. Саме він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

"Він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни", — кажуть в Службі безпеки України.

Російські ЗМІ вже встигли написати, що за ліквідованим командиром штабу стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння — це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", — говорить джерело в СБУ.

Загиблий окупант був внесений до бази сайту "Миротворець", як співучасник воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо, що 21 жовтня в Росії під Брянськом невідомі ліквідували воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який брав участь у бомбардуванні українських міст. Його вбили за допомогою молотка